Mattel annuncia Hot Wheels Unleashed Design Battle

La nota azienda di giocattoli insieme a Milestone annunciano il contest per le migliori livree in-game per un veicolo Hot Wheels.

Mattel e Milestone, uno dei leader mondiale nello sviluppo di racing game, annunciano Hot Wheels Unleashed Design Battle, ovverosia un contest esclusivo per la community globale di questo frenetico gioco di corse che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Il vincitore sarà scelto da una speciale giuria composta da designer di fama mondiale di Mattel, ovverosia Ted Wu, Vice President & Global Head of Vehicle Design, Mattel, Bryan Benedict, Director of Product Design, Mattel, Dmitriy Shakhmatov – Manager of Product Design, Mattel e Jerry Thienprasiddhi – Principal Graphic Designer, Mattel.

Inventa una nuova Hot Wheels

Per oltre cinque decenni, Hot Wheels ha spinto i limiti delle prestazioni e del design automobilistico, celebrando i designer e i costruttori la cui passione incessante, visione lungimirante e infinite ore di olio di gomito, alimentano la creazione di quell’auto perfetta e amata. Oggi, Hot Wheels rende omaggio a questo stesso spirito da garage, in forma digitale, attraverso il lancio del concorso “Design Battle”.

Il contest si svolgerà dal 14 gennaio 2022 fino al 14 febbraio 2022. I partecipanti dovranno progettare una livrea per il modello Hot Wheels Rodger Dodger utilizzando l’editor di livrea in-game.

Il vincitore vedrà la propria Rodger Dodger trasformata in un vero giocattolo Hot Wheels (scala 1:64) disponibile per l’acquisto in tutto il mondo a partire da dicembre 2022. Per ispirare la creatività della community, gli artisti internazionali Van Orton Design e Oskunk hanno realizzato i loro veicoli Rodger Dodger unici nel gioco. Van Orton Design, uno speciale duo di gemelli italiano, reinventa i marchi e le icone della cultura pop in un modo unico, colorato e geometrico.

La loro arte è famosa in tutto il mondo grazie a straordinarie collaborazioni e prestigiose mostre. Oskunk è un artista pop francese che ha uno stile distintivo. Le sue creazioni sono ben conosciute dalla community del gioco e dalla cultura pop e la sua tecnica è piena di creatività e unicità.