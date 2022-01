Numerose segnalazioni indicano che la rete Iliad è down per diversi utenti: sembra che sia impossibile effettuare chiamate verso la rete fissa.

Iliad è down quest’oggi, 17 gennaio 2022, per un gran numero di utenti muniti della SIM dell’operatore telefonico in rapida crescita. Dalle prime informazioni scopriamo che non è un problema esteso su tutta la rete di Iliad, ma piuttosto sembra che il disservizio sia in qualche modo legato alla impossibilità di effettuare le chiamate in uscita verso i numeri di rete fissa.

Iliad è down: che succede alla rete?

Infatti, prendendo in considerazione le segnalazioni registrate dal sito downdetector.it, possiamo notare un picco di problemi che stanno colpendo un numero copioso di utenti. Le segnalazioni inoltre, provengono da alcuni centri importanti come Milano, Verona, Torino, Perugia, Roma, Napoli, Cagliari, Catania, Bari e altre città italiane.

Fortunatamente, però, sembra che il problema non interessi gli altri servizi offerti dall’operatore telefonico: è tuttora possibile effettuare chiamate verso altri numeri mobile, navigare in rete e utilizzare i social. Al momento non è chiara la natura del guasto, ma è altamente probabile che il team di tecnici dell’operatore siano già all’opera per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile.

Se anche voi state riscontrando problemi per le telefonate verso i numeri di rete fissa, vi ricordiamo che potete contattare il servizio clienti al numero gratuito 177 oppure tramite i canali social ufficiali.