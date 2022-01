iPad Pro 2022 con MagSafe, logo in vetro e notch

Il nuovo iPad Pro del 2022 di Apple potrebbe arrivare con un logo in vetro in grado di ospitare la ricarica wireless MagSafe.

Il nuovo iPad Pro 2022 potrebbe essere dotato della ricarica wireless mediante Magsafe; grazie ad una sapiente riprogettazione strutturale della scocca, il tablet di punta della mela potrebbe ereditare la medesima feature che abbiamo visto sui melafonini di ultima generazione.

iPad Pro: la scocca sarà riprogettata da zero

L’OEM di Cupertino rilascerà la sua serie di iPad Pro di prossima generazione nel corso dell’anno corrente e, come da indiscrezioni precedenti, sappiamo che l’azienda ha in programma di riprogettare la versione premium per ospitare al suo interno la tecnologia MagSafe, ovvero la soluzione di ricarica wireless proprietaria.

Integrare la ricarica wireless di Cupertino non è così facile come sembra, perché gli attuali iPad Pro hanno una scocca in alluminio e, affinché la ricarica wireless funzioni, il retro deve essere realizzato in vetro per consentire il passaggio della corrente. Tuttavia, sulla base delle indiscrezioni scovate da 9to5Mac, pare che Apple abbia trovato una soluzione intelligente al problema.

I prossimi iPad Pro 2022 manterranno il design della custodia posteriore in alluminio, ma il logo Apple inserito al centro sarà più grande e verrà realizzato in vetro così da includere i contatti magnetici all’interno per condurre l’elettricità necessaria per la ricarica wireless.

Fonti interne affermano che il motivo per cui Apple ha scelto questo design rispetto a quello in retro in vetro su tutta la superficie è che il materiale “nobile” renderebbe il tablet molto più fragile, più pesante e più facile da danneggiare.

Fonti interne a 9to5Mac affermano inoltre che il colosso di Tim Cook sta già sviluppando prototipi di iPad Pro che utilizzano il logo Apple più grande in vetro per la ricarica wireless MagSafe e la grande notizia è che supporterò la ricarica wireless a wattaggi più elevati rispetto a quelli visti su iPhone; non di meno, presenterà magneti più potenti per prevenire incidenti.

Oltre a integrare la ricarica wireless, l’iPad Pro del 2022 potrebbe anche presentare il famigerato design con notch di Apple, in un modo simile a quello visto su iPhone 13 Pro e su MacBook Pro 2021. Ci sono alcuni rendering trapelati del prossimo iPad Pro 2022 che mostrano le cornici più sottili, gli angoli arrotondati e la tacca posta al centro della parte superiore del display.

Intanto, se cercate un device premium della mela vi suggeriamo l’iPad Pro del 2021 con chipset M1 al prezzo di 1138,99€. Certo, è costoso, ma è una macchina da lavoro incredibile, perfetta per l’editing e potente quanto un portatile.