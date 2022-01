iPhone 14: il ProMotion sarà presente su tutta la gamma?

Sembra che anche la gamma di iPhone 14 del 2022 presenterà la tecnologia ProMotion solo sui modelli Pro; ecco cosa sappiamo in merito.

Nel mese di settembre dello scorso anno, Apple ha rilasciato la serie iPhone 13. Ad oggi, solo ol 13 Pro e il 13 Pro Max supportano il pannello LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma i modelli standard e Mini vanilla dispongono ancora di pannelli da “soli” 60 Hz.

Ci sarà il refresh rate adattivo su tutta la line-up di iPhone 14?

Ora, secondo recenti indiscrezioni, si dice che anche la line-up del 2022 presenterà il pannello della frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Al contrario,l’analista Jeff Pu in precedenza ha sottolineato che tutti i modelli di quest’anno saranno dotati di un display LTPO ProMotion a 120 Hz.

Per chi non lo sapesse, il ProMotion di Apple è fondamentalmente il nome della tecnologia per la frequenza di aggiornamento adattiva. Questa consente di modificare il refresh rate dello schermo da 120 Hz a 10 Hz a seconda del contenuto visualizzato sullo schermo. Per esempio, un sito Web statico verrà riprodotto con una frequenza di aggiornamento di 10 Hz e un gioco invece, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

In precedenza, Pu aveva anche previsto che i modelli di iPhone 14 Pro avrebbero avuto una RAM da 8 GB, ma sulla base delle fonti della catena di approvvigionamento, ora ha ipotizzato che tutti e quattro i modelli del 2022 saranno dotati di 6 GB di RAM a causa di nuove considerazioni sui costi.

Anche se questo non significa nulla se si considerano gli attuali modelli Pro, tuttavia, un aumento a 6 GB di RAM sarebbe ottimo per i modelli basic della futura gamma.

Secondo recenti rumor, il prossimo iPhone 14 Pro avrà un ritaglio della fotocamera frontale a forma di pillola con un foro al seguito. Questi elementi ospiteranno la snapper selfie e il Face ID.

Oltre allo schermo, il nuovo melafonino dovrebbe anche essere dotato di una camera principale da 48 MP, la più grande mai visto su un iDevice.

Per chi volesse, segnaliamo che iPhone 13 si trova all’incredibile prezzo di 999,00€ con memoria da 256 GB e colorazione Blue. È su Amazon, non lasciatevelo sfuggire.