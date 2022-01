iPhone SE Plus arriverà nel 2022, SE 3 il prossimo anno

iPhone SE Plus arriverà nel corso dell’anno corrente; al contrario, SE di terza generazione invece, sarà svelato il prossimo anno. Ecco cosa è emerso.

L’analista di DSCC Ross Young ha affermato che il debutto dell’iPhone SE Plus è alle porte. Ha anche ribadito che un modello con schermo più grande dovrebbe arrivare nel 2023. Ecco tutto quello che è emerso.

Quali iPhone SE aspettarci?

In un tweet, Ross Young afferma che il prossimo melafonino si sarebbe chiamato iPhone SE+ 5G, poiché presenterà per la prima volta in questa linea il supporto alle reti di quinta generazione. Si aspetta anche che il device disponga anche di uno schermo da 4,7 pollici.

Questa è la prima volta che sentiamo parlare di un possibile nome per il prossimo SE, Non solo, sarebbe strano se l’azienda aggiungesse il suffisso “Plus” dall’iPhone da soli 4,7 pollici. Anche usare la terminologia “5G” sarebbe una scelta strana, poiché l’ultima volta che l’azienda lo ha fatto è stato con l’iPhone 3G, praticamente quasi 15 anni fa.

Young parla anche di un altro iPhone SE che si diceva in precedenza sarebbe stato lanciato nel 2024. Secondo l’analista, verrà presentato nel 2023 e presenterà uno schermo da 5,7 pollici.

I precedenti modelli “Plus” avevano unità da 5,5 pollici. Ad un certo punto, l’OEM di Cupertino ha abbandonato il “Plus” per introdurre il suffisso “Max”, e svelando device con schermi fino a 6,7 ​​pollici.

Mentre un esperto di display avrebbe una buona visibilità nella catena di approvvigionamento dei display, è meno probabile che abbia una visione chiara dei nomi dei prodotti pianificati.

Detto questo, non tutti i moniker dei prodotti della mela sono coerenti o logici. Gli analisti ritengono che il prossimo iPhone SE presenterà un display da 4,7 pollici, il chip A15 Bionic, un sensore posteriore migliorato e il supporto 5G. Il design però, dovrebbe restare invariato. Le voci su un modello in arrivo sono ancora scarse, ma Kuo e Ross affermano che Tim Cook sta preparando una versione più grande.

Il primo appuntamento è previsto per marzo 2023, secondo le fughe di notizie più recenti.