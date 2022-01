I telefoni Android non hanno grande valore, secondo Apple

Secondo quanto si osserva dal sito di Apple, i dispositivi di punta Android del 2021 hanno un valore di mercato molto basso se paragonati agli iPhone 13.

Apple afferma che i telefoni Android valgono molto poco se scambiati con un melafonino. Di fatto, lo sappiamo: l’azienda di Cupertino da tempo spinge gli utenti a passare alla nuova linea iPhone 13, ma sembra che non ritiene che i telefoni Android abbiano un grande valore, soprattutto quando si scambiano uper un iDevice di ultima generazione.

Apple vi invita a scambiare i vostri Android per un iPhone, anche se…

Come notato da MacRumors, l’OEM di Cupertino ha cambiato il valore di permuta stimato per gli utenti che vogliono scambiare i loro telefoni Android per un iPhone nuovo di zecca. In precedenza, si poteva ottenere uno sconto fino a 545 $ sull’Apple Store e ora il massimo che puoi ottenere è “solo” 405 dollari. Al momento la stima è stata effettuata solo sui prezzi americani.

È importante notare questo, poiché Samsung prevede di rilasciare nuovi telefoni di punta Android nelle prossime settimane e Apple deve ancora aggiornare il suo listino includento Google Pixel 6, OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy S22 e via dicendo.

Inoltre, ha senso il motivo per cui l’azienda ha abbassato il valore dei flagship Android quando si permuta con un un nuovo melafonino, poiché quasi tutti i terminali in commercio a livello globale provengono dalla generazione precedente.

Ecco il nuovo listino prezzi per il trading di alcuni flagship del robottino verde con un nuovo iPhone:

Samsung Galaxy S21+ 5G – $ 325 ($ 435);

Samsung Galaxy S21 5G – $ 260 ($ 325);

Samsung Galaxy S20+ – $ 205 ($ 275);

Samsung Galaxy S20 – $ 150 ($ 205);

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – $ 405 ($ 545);

Samsung Galaxy Note 20 – $ 285 ($ 385);

Google Pixel 5 – $ 235 ($ 315);

Google Pixel 4 XL – $ 135 ($ 180);

Google Pixel 4 – $ 110 ($ 150).

Il nostro consiglio

Se non trovate questo elenco allettante per la permuta e l’acquisto di un nuovo gadget di Apple, vi invitiamo ad effettuare una vendita fra privati così da guadagnarci di più. Ovviamente una azienda deve riciclare, mettere a punto, sistemare e sanificare un prodotto e tutto ciò ha un costo: questo è il motivo per cui voi rivendete un usato a poco, ma lo pagate “a caro prezzo”.