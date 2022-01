IKEA e Sonos lanciano la nuova Symfonisk

La seconda generazione della lampada speaker frutto di una collaborazione fra IKEA e SONOS arriva in Italia con diversi paralumi intercambiabili.

Sono passati oltre due anni dalla prima collaborazione fra IKEA e Sonos che ha portato l’audio di alta qualità dell’azienda americana direttamente nei magazzini del colosso svedese. E la nuova IKEA Symfonisk porta diverse novità rispetto al modello precedente, rendendola ancora più appetibile a tutti gli appassionati di musica e di Smart Home.

Nuova Symfonisk

Innanzitutto adesso la lampada e lo speaker non sono più un corpo unico, ma possono essere composti autonomamente dal cliente che può scegliere la combinazione di colori e materiali che più preferisce. La base speaker è disponibile in colorazione bianca e nera, mentre per la lampada raddoppiano le possibilità di scelta con i nuovi paralumi in tessuto (sempre bianco o nero) che si aggiungono a quelli in vetro satinato chiaro e fumé.

IKEA ci racconta poi che l’uso prevalente della lampada Symfonisk è quello sul comodino accanto al letto, motivo per cui insieme a Sonos è stata progettata una base dalle dimensioni più contenute – 16cm di diametro – che però non rinuncia al sound avvolgente caratteristico degli speaker Sonos. Anzi, l’acustica è stata ulteriormente migliorata per adeguarsi a tutti gli scenari di utilizzo.

Come per tutti i prodotti Sonos abbiamo la possibilità di associare tutti i servizi in streaming a cui siamo abbonati, quindi da Spotify a YouTube Music, da Deezer a TuneIn Radio, potete ascoltare sempre la vostra musica preferita. E non manca Sonos Radio, la selezione di stazioni per genere musicale scelte direttamente da Sonos, di cui anche chi vi scrive ormai è un assiduo ascoltatore.

Inoltre, ricordiamo che le lampade WiFi Symfonisk sono compatibili con tutti gli altri prodotti Sonos per l’ascolto multiroom, e con le soundbar Sonos Arc e Sonos Beam (di prima e seconda generazione) per funzionare da speaker surround.

Oltre alla disponibilità dei nuovi paralumi, una piccola ma importante novità riguarda il portalampada: la prima versione della Symfonisk infatti aveva un portalampada con attacco E14, con una scelta limitata in quanto a lampadine e una potenza generalmente inferiore. Con la seconda generazione arriva finalmente l’attacco E27, così da poter scegliere fra una gamma maggiore di lampadine e poter selezionare intensità luminose molto più elevate.

Disponibilità

La nuova lampada da tavolo con cassa WiFi Symfonisk è disponibile da oggi in tutti i negozi IKEA, compreso il sito ikea.it, al prezzo di €159 con paralume in tessuto o €169 con paralume in vetro.