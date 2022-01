In un cortometraggio Samsung svela il multi foldable: fiction o verità

All’interno di un video pubblicitario per la tecnologia OLED Diamond, Samsung ha mostrato un concept di uno smartphone multi foldable.

Da anni Samsung ormai ha conquistato e continua a conquistare il cuore di molti amanti della tecnologia: con una produzione eterogenea e ben strutturata, è facile vedere il logo dell’azienda coreana su TV, smartphone ma anche lavatrici e elettrodomestici. Uno dei settori dove brilla di più rimane comunque la telefonia, grazie anche al suo essere innovativa. Un video Samsung rilasciato qualche giorno fa però ha mostrato una visione futuristica di un dispositivo che stenta ancora a decollare, ovvero lo smartphone pieghevole. Il dispositivo in questione però non rientra nel Flip o nel Fold, i due dispositivi già in commercio di Samsung: è infatti uno smartdevice multi foldable, capace di essere piegato più volte su se stesso.

Il video rilasciato da Samsung che potete trovare nell’articolo mostra le nuove tecnologie su cui l’azienda sta lavorando: già dai primi secondi, spicca uno smartphone capace di essere piegato più volte su se stesso, come una brochure.

Samsung è già pioniera dei dispositivi foldable con i suoi Flip e Fold

Dai pochi attimi che vengono mostrati in video possiamo dedurre ben poco: d’altronde quello che abbiamo davanti a tutti gli effetti è un concept, lo si può notare dalla forma e dallo spessore. Se infatti andiamo a vedere i foldable già in commercio, questi dispositivi necessitano di un certo spessore per poter funzionare. D’altra parte, dai primi fotogrammi possiamo vedere la forma una volta chiuso, la quale ricorda subito quella del Galaxy Flip.

A prescindere dalla veridicità del dispositivo mostrato, è indubbio che Samsung sia pioniera di questa tipologia di device, e quindi con tutta probabilità un dispositivo multi foldable è già in lavorazione nell’azienda coreana. Questo permetterebbe al fantomatico smartphone di avere tutti i vantaggi del Galaxy Fold (grande quanto uno smartphone normale quando chiuso, ma capace di avere dimensioni da phablet una volta aperto) all’interno di dimensioni ristrette come quelle del Galaxy Flip.