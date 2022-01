Instagram e TikTok avviano i test per gli abbonamenti

Instagram testa gli abbonamenti per i creatori di contenuti: i prezzi vanno dai 0,99 ai 99,99 dollari. Per TikTok prove in segreto.

“Sono felice di creare strumenti che consentano ai creator di monetizzare la creatività e voglio estendere al più presto il bacino dei beneficiari”. Con queste parole il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha introdotto la nuova funzione che la piattaforma ha iniziato a testare da qualche ora negli Stati Uniti, ovverosia gli abbonamenti ai profili di influencer e creatori di contenuti che vogliono monetizzare sulla loro produzione su Instagram, sulla falsariga di quanto già avviene su piattaforme come Patreon e OnlyFans.

Le prove, che al momento coinvolgono solo una decina di account, confermano le voci che avevamo riportato lo scorso novembre e servono a testare una serie di pacchetti dal costo mensile variabile a seconda della scelta del singolo influencer o creator (si parla di cifre tra gli 0,99 e i 99,99 dollari), e dalla sua offerta. I fan, contrassegnati da un badge viola, potranno accedere a contenuti esclusivi come newsletter, offerte e sconti riservati, contatti più diretti con i loro account preferiti e così via.

Anche TikTok testa gli abbonamenti

Sempre in queste ore anche un altro importante social sta effettuando delle prove analoghe. TikTok, infatti, avrebbe dato il via a dei test per concedere ai suoi utenti più “ingegnosi” e seguiti di fornire contenuti a pagamento. Al momento si hanno pochi dettagli in proposito, né si conoscono quindi prezzi e pacchetti. Ma secondo indiscrezioni, il loro funzionamento non dovrebbe essere differente da quello di altre piattaforme che propongono servizi analoghi.

Anche su TikTok, dove attualmente i fan possono già dare denaro ai creatori sia inviando loro una mancia sia acquistando regali virtuali che possono essere inviati loro, un utente potrà abbonarsi a uno o più “personaggi”, oppure direttamente a qualcuno dei loro contenuti. In questo caso, con appositi pagamenti mensili, potranno accedere a delle produzioni esclusive, come newsletter o video, nonché a offerte e sconti riservati, e anche qui probabilmente per avere una “relazione” diretta con i loro account preferiti.