iPhone 15 Pro sarà il device più rivoluzionario di sempre: ecco perché

iPhone 15 Pro potrebbe essere dotato di rivoluzionarie lenti con obiettivi periscopici capaci di supportare lo zoom ottico fino a 5X.

In quste ore è emerso un rumor molto interessante sulle caratteristiche di un telefono top di gamma del 2023: si dice che iPhone 15 Pro sia dotato di un obiettivo periscopico con zoom 5x.

iPhone 13 Pro con zoom 5X

Mentre la maggior parte delle indiscrezioni sono orientate verso i melafonini 2022, diversi tipster stanno già prevedendo le caratteristiche dei modelli del 2023. In un rapporto osservato da 9to5Mac, l’analista Jeff Pu ha dichiarato che iPhone 15 Pro saranno dotati di un obiettivo periscopio con uno zoom ottico 5x.

Secondo Pu, l’OEM di Cupertino dovrebbe essere in trattative con Lante Optics il quale, a quanto pare, dovrebbe essere il principale fornitore delle lenti periscopiche che la mela userà negli iPhone del 2023. Il rapporto afferma che la società con sede a Cupertino ha già ricevuto campioni di componenti e una decisione finale dovrebbe essere presa entro maggio.

Se i componenti saranno approvati, Apple includerà l’obiettivo periscopioc nei modelli di fascia alta della gamma di device del 2023. Jeff Pu afferma che se entrambe le società concluderanno un accordo, Lante Optics probabilmente fornirà più di 100 milioni di componenti al colosso di Cupertino, e questo avrà un enorme impatto positivo sui ricavi dell’azienda.

Questa non è la prima volta che si dice che Tim Cook voglia includere un obiettivo periscopico sull’iPhone 15. Un precedente rapporto dell’analista Ming-Chi Kuo uscito poche ore prima di Natale scorso menzionava proprio questo.

Per chi non ha familiarità con la tecnologia, gli obiettivi periscopici si basano su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. Ciò consente alla lunghezza dell’obiettivo di essere molto più lunga di un teleobiettivo, il che si traduce in uno zoom ottico migliore. Samsung e Huawei offrono già tale tecnologia nei loro smartphone, con zoom ottici fino a 10x e uno zoom ibrido (virtuale e ottico) fino a 100x.

Intanto, i rumor suggeriscono che l’iPhone 14 di quest’anno avrà fotocamere aggiornate con un obiettivo grandangolare da 48 megapixel in grado di girare video 8K. La line-up di prossima generazione sarà probabilmente annunciato questo autunno.