Videogame War: Sony affila le armi. EA già nel mirino?

Si scatena la Videogame War a colpi d’acquisizione: ora è il turno di Sony, che sembra aver adocchiato EA (Electronic Arts).

Dopo la Console War, questa nuova guerra che si sta combattendo nel mondo del videogioco è stata definita da molti una Content War, o per renderla più catastrofica, una Videogame War: aziende pronte a comprare studi di sviluppo e di produzione, così d’avere munizioni infinite mentre ci si continua a sparare contro. Qualche tempo fa l’acquisto di Zenimax e Bethesda da parte di Microsoft aveva scosso un po’ gli animi, ma con questa acquisizione 10 volte più grande, ora è guerra aperta. Per questo motivo già iniziano a girare rumor legati a eventuali acquisti di Sony: l’azienda giapponese infatti non può più affidarsi alla sua larga base installata, ma sarà costretta a correre ai ripari.

Certo è difficile capire se basterà, ma sembra che per ora Sony stia adocchiando Electronic Arts: l’azienda (chiamata per comodità EA) detiene molti titoli importanti come FIFA e Battlefield, e si è vista produttrice e sviluppatrice di tanti giochi interessanti negli ultimi anni (come Star Wars Jedi: Fallen Order).

Microsoft punta sul contenuto, Sony corre ai ripari

Microsoft da sempre ha evidenziato l’interesse di costruire un mondo di videogiochi non legato ad una piattaforma o un dispositivo, e sembra che queste mosse di mercato ne siano la conferma. Il problema evidente ora è il lungo termine: se Microsoft ha già confermato infatti che verranno rispettati gli accordi presi tra Sony e Activision, quando questi scadranno l’azienda potrà scegliere se rendere i titoli esclusivi.

D’altra parte, se l’obiettivo è dare videogiochi a prescindere dalla piattaforma, è molto probabile che Microsoft manterrà i titoli Activision multipiattaforma come ha fatto con Minecraft quando ha acquisito Mojang. Qualcuno di questi però – come succederà con Bethesda – potrebbe diventare esclusiva, dando uno spunto extra ad alcuni utenti a passare al monolite Xbox di nuova generazione. Di certo ora sta a Sony ribattere la palla, e che lo farà acquistando un’azienda di produzione e sviluppo, spingendo le proprie esclusive o tirando fuori qualche coniglio dal cilindro, non ci resta che attendere e osservare questa nuova Videogame War.