Il nuovo top di gamma Vivo Nex 5 si mostra dal vivo

Vivo Nex 5 è il prossimo super phablet dell’OEM cinese; oggi è trapelata una foto online che mostra le caratteristiche del dispositivo.

Se si deve credere alle indiscrezioni, a febbraio dovrebbero arrivare tanti nuovi dispositivi. Siamo in attesa dell’annuncio della serie Redmi K50 e dei Samsung Galaxy S22, dei gaming phone Nubia Red Magic 7, Black Shark 5 e Lenovo Legion Y90, nonché del futuro OPPO Find X5 e Vivo Nex 5. Oggi è apparsa in rete una foto che mostra il Nex 5 in tutto il suo splendore.

Vivo Nex 5 senza segreti

Il noto insider Digital Chat Station ha condiviso una foto dello smartphone con il grande pubblico, ma l’ha cancellata dopo poco tempo. Cosa lo abbia spinto a farlo rimane sconosciuto. Tuttavia, la foto stessa è stata salvata e possiamo dar un’occhiata al device. Di fronte a noi troviamo un blocco rettangolare della fotocamera principale, che sembra contenere tre sensori di immagine, di cui uno particolarmente grande. Secondo alcune indiscrezioni, uno di questi sarà un teleobiettivo con supporto per lo zoom ottico 5x e ci sarà anche un’ottica Zeiss.

La fonte ha affermato che Vivo Nex 5 sarà disponibile in grigio, nero e blu e ci saranno tre opzioni di memoria tra cui scegliere: 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB. Secondo indiscrezioni, lo smartphone sarà dotato di un display OLED curvo da 7 pollici con refresh rate maggiorato, chipset Snapdragon 8 Gen 1 e ricarica cablata rapida da 120W.

La società cinese Vivo ha riassunto i risultati del 2021. La società afferma che l’anno scorso è stata una pietra miliare per essa; con l’introduzione di nuovi modelli di smartphone e soluzioni di imaging avanzate. Vivo è entrata in sei nuovi mercati ed è costantemente tra i primi tre nelle sue regioni chiave. Inoltre, nel corso dell’anno, l’azienda ha sponsorizzato numerosi eventi sportivi internazionali.

Nel 2021, Vivo ha aperto mercati come Perù, Repubblica Ceca, Romania, Austria, Serbia e Messico e prevede di continuare il trend di espansione quest’anno. Secondo la società di analisi Gartner, Vivo ha mantenuto il suo slancio di crescita per tutto il 2021; posizionandolo al quarto posto nel mercato globale degli smartphone nel terzo trimestre. L’azienda rimane tra i primi tre nei suoi mercati chiave, tra cui Filippine, Malesia e India.

Come parte della strategia per localizzare il rilascio di dispositivi di marca; l’azienda ha stabilito sette basi di produzione in Cina, Sud e Sud-Est asiatico e in altre regioni. Grazie a ciò, Vivo produce circa 200 milioni di smartphone all’anno. Inoltre, ci sono attualmente più di 380.000 centri di assistenza in garanzia Vivo autorizzati e punti vendita al dettaglio in tutto il mondo.

Nel 2021, Vivo ha stipulato un accordo di cooperazione a lungo termine con ZEISS, azienda leader nel campo dell’optoelettronica, e ha introdotto tecnologie avanzate di acquisizione delle immagini sui suoi smartphone di punta. Il primo dispositivo su cui Vivo ha lavorato con ZEISS è stato l’ammiraglia X60, che ha debuttato all’inizio del 2021.