Un nuovo Google Chromecast in arrivo: nome in codice Boreal

Google starebbe lavorando ad un nuovo prodotto Chromecast: si baserà su Android e il suo nome in codice sarà Boreal, ma potrebbe essere diverso.

Google sta lavorando ad un nuovo dispositivo della famiglia di Chromecast, quindi si parla del settore TV di Google. Uscito nel 2020, il Chromecast di ultima generazione ha apportato modifiche significative e utili, ma ha sempre avuto problemi legati alla memoria disponibile. L’arrivo di un nuovo dispositivo potrebbe significare un nuovo Chromecast 4K capace di immagazzinare più dati, oppure potrebbe segnare l’arrivo di una nuova tipologia di dispositivi.

Il fatto che il nome in codice di questo prodotto sia Boreal fa pensare ad un nuovo device e non ad un rework: a questo aggiungiamo anche che il Chromecast di ultima generazione è uscito un anno fa, quindi andare a rifarlo non porterebbe così giovamento all’azienda.

Il nuovo dispositivo potrebbe essere un nuovo Chromecast, o qualcosa di diverso

Quello che sembra essere sicuro è che questo device utilizzerà lo stesso software di Chromecast e Google TV, ma per il resto ancora c’è un esteso alone di mistero sul dispositivo. Risulta difficile pensare un sostituto per l’ultimo Chromecast, anche se avere un nuovo e migliorato dispositivo capace di concedere maggiore memoria sarebbe di aiuto.

Ciò che però è più probabile è l’arrivo di un device nuovo, complementare o differente, capace di andare a coprire un settore ancora scoperto di Google, ovvero quello premium. Pensare quindi un decoder vero e proprio, capace di fornire tutte le funzioni di Google TV e molto di più, sarebbe fantastico sotto molti aspetti.

Già in passato Google ci aveva provato: ricordiamo infatti il Chromecast Ultra, un dispositivo 4K a forma di dongle che ha le stesse funzioni del classico ma permette di avere una risoluzione maggiore, e il Nexus Player, quello che invece si avvicina di più all’idea di un decoder e del quale, questo Boreal, potrebbe essere il successore spirituale. Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprire di cosa si tratterà.