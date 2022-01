OPPO ha ufficialmente svelato la data di lancio di OPPO Reno7 5G e OPPO Reno7 Pro 5G per l’India, quindi per il mercato internazionale.

Dopo il lancio della serie OPPO Reno7 in Cina lo scorso mese di novembre, in queste settimane non si parla altro che della presentazione della serie anche in India e quindi per il mercato internazionale. Ebbene, in queste ore il colosso cinese ha pubblicato un tweet sul proprio account Twitter ufficiale in cui ha svelato la data di lancio di OPPO Find7 5G e OPPO Find7 Pro 5G: la nuova serie di smartphone di fascia media sarà presentata il giorno 4 febbraio.

Ecco la data di lancio ufficiale di OPPO Reno7 5G e Reno7 Pro 5G

Sebbene la compagnia non abbia ancora annunciato il prezzo di lancio della serie OPPO Reno7 – che sarà costituita dal modello OPPO Reno7 5G, Reno7 Pro 5G e Reno7 SE 5G -, in queste ore alcuni leaker hanno pubblicato in rete alcuni rumor circa il possibile prezzo di listino dei device.

#OPPOReno7Series with the most advanced Reno Camera System is here to redefine every shot. Try holding your excitement as we launch #ThePortraitExpert on the 4th Feb 2022.

Know more: https://t.co/Hxae91ViI1 pic.twitter.com/LwxW3cJngl — OPPO India (@OPPOIndia) January 24, 2022

OPPO Reno7 5G dovrebbe arrivare con un prezzo compreso tra 28.000 e 31.000 rupie indiane, circa 330-370 euro al cambio, mentre OPPO Reno7 Pro 5G tra 41.000 e 43.000 rupie indiane, circa 490-510 euro al cambio. Inoltre, un ulteriore leak pubblicato su Twitter indica che la vendita vera e propria della nuova gamma di smartphone OPPO partirà il giorno 8 febbraio.

A questo punto non ci resta che attendere qualche giorno per avere tutte le informazioni ufficiali circa la famiglia OPPO Reno7 5G, magari anche con il prezzo di lancio e l’eventuale finestra di arrivo per il mercato europeo.