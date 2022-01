Motorola Frontier: il design del super top di gamma è stato svelato

%%excerpt%% Motorola Frontier è il nuovo super top di gamma dell’azienda prossimo al debutto; avrà un processore mai visto prima e una camera da 200 Mega.

Motorola ha voltato pagina nel 2021 e sembra essere deciso ad andare contro i big nel 2022. Con un colosso come Lenovo alle spalle, ci aspettiamo che il marchio lanci dei dispositivi di punta capaci di sfidare i flagship più famosi. L’azienda ha mostrato il suo interesse a competere con la concorrenza a dicembre quando è diventata la prima compagnia al mondo a lanciare un dispositivo con Snapdragon 8 Gen 1. Il dispositivo in questione ha raggiunto la Cina come Edge X30. Ora, le voci indicano il suo arrivo nei mercati globali con il moniker Edge 30 Pro. Un nuovo rapporto ha ora rivelato i dettagli su quello che sarà il prossimo termiale premium del brand. Viene chiamato Motorola Frontier e promette di essere uno dei migliori flagship del 2022. Il dispositivo ha il nome in codice “Frontier 22” e le sue specifiche sono trapelate.

Motorola Frontier: sarà davvero così?

Secondo le indiscrezioni, il Frontier vanterà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus sotto la scocca. Questa particolare variante potrebbe arrivare prima del previsto. Non sappiamo esattamente quali siano i miglioramenti all’orizzonte, ma ci aspettiamo una velocità di clock leggermente superiore per i core X2 e A710.

Oltre alle specifiche chiave, i colleghi di WinFuture hanno anche caricato i rendering del design dell’imminente ammiraglia Motorola. Il dispositivo avrà un modulo fotocamera rettangolare con una configurazione a tripla lente sul retro. Inoltre, sarà dotato di un sensore della fotocamera principale da 200 MP con supporto OIS. Avrà anche una camera ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x. Per i selfie, avrà la medesima ottica frontale da 60 MP dell’Edge X30.

Motorola potrebbe anche diventare la prima azienda a lanciare un telefono con obiettivo da 200 MP. Sappiamo che sfoggerà un display da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD+. Sarà un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e certificazione HDR 10+. Verrà eseguito Android 12 out of the box. Il telefono ha anche tre opzioni di archiviazione: 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB e 12 GB/256 GB.

Il Motorola Frontier trarrà la sua energia da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 125 W e ricarica wireless da 30 W o 50 W. Il dispositivo sarà in vendita a partire da luglio 2022. Non ci sono parole ufficiali da Motorola in merito al lancio del presunto flagship.