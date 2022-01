Xiaomi: bastano 18€ per degli ottimi auricolari (Amazon)

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono in offerta su Amazon a un prezzo folle; non perdere tempo e acquistali subito.

Chi l’ha detto che bisogna spendere un capitale per acquistare un buon paio di cuffie true wireless? Se ti stai guardando attorno alla ricerca di un’occasione per risparmiare, non puoi lasciarti scappare questa incredibile offerta Amazon sulle cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Al prezzo di appena 18 euro, infatti, hai la possibilità di mettere mano su uno degli accessori Xiaomi più popolari e apprezzati sul mercato.

Oltre ad avere un’ottima resa in chiamata, gli auricolari di Xiaomi sono ideali anche per ascoltare i tuoi gruppi preferiti senza alcun tipo di compromessi. Infatti, grazie al Bluetooth di ultima generazione e particolari tecnologie di trasmissione wireless, il collegamento al tuo smartphone avviene in un battito di ciglia e la qualità audio trasmessa è di altissimo livello.

Muniti di un tasto fisico che all’occorrenza permette anche di attivare Google Assistant o Amazon Alexa tramite un doppio tap, le cuffie true wireless economiche offrono anche una lunga autonomia di ben 4 ore che arrivano a 12 quando si utilizzano assieme al piccolo case di ricarica wireless.

Cosa stai aspettando? Non lasciarti scappare questa incredibile offerta di Amazon e clicca questo link per ricevere le cuffie Xiaomi in 1 giorno e con consegna gratuita.