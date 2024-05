Blink Outdoor + Video Doorbell, SCONTO DEL 30% sull'accoppiata perfetta per la sicurezza

Vuoi proteggere la tua casa con un sistema di sicurezza completo e affidabile? Oggi puoi farlo a un prezzo incredibile grazie all’offerta speciale sul kit Blink Outdoor e Video Doorbell. Su Amazon puoi acquistare questo bundle a soli 69,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo originale. Un’occasione da cogliere al volo per garantire la massima tranquillità a te e alla tua famiglia.

Bundle Blink Outdoor + Blink Doorbell, dettagli tecnici

Il kit include la telecamera di sicurezza Blink Outdoor e il Blink Video Doorbell. La telecamera Outdoor è progettata per resistere alle intemperie e offre una qualità video HD sia di giorno che di notte. Grazie alla connessione senza fili, puoi posizionarla ovunque desideri senza preoccuparti dei cavi. Il Video Doorbell ti permette di vedere e parlare con chi suona alla tua porta, dovunque tu sia, grazie all’audio bidirezionale. Entrambi i dispositivi sono integrati con Alexa, per un controllo vocale facile e intuitivo.

Ecco le specifiche tecniche principali del kit Blink Outdoor e Video Doorbell:

Telecamera Blink Outdoor 1 inclusa Risoluzione video HD 1080p Audio Bidirezionale Visione notturna A infrarossi Resistenza alle intemperie Sì Blink Video Doorbell Incluso Risoluzione video HD 1080p Audio Bidirezionale Integrazione con Alexa Sì, per entrambi i dispositivi

La sicurezza della tua casa non ha prezzo, ma oggi puoi averla a un costo eccezionale. Acquista subito il kit Blink Outdoor e Video Doorbell a soli 69,99€ invece di 99,99€. Uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare ben 30€ su un sistema di sorveglianza completo e all’avanguardia.

Immagina la tranquillità di poter controllare la tua casa in qualsiasi momento, di poter vedere chi c’è alla porta anche quando non sei in casa. Con Blink Outdoor e Video Doorbell, tutto questo è possibile. La sicurezza della tua famiglia merita il meglio, a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.