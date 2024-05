LG Smart TV Monitor: 2 in 1 in super sconto solo su eBay!

LG SMART TV IPS FULL HD 27TQ615S-PZ è un dispositivo unico nel suo genere, combinando le funzionalità di un monitor per PC con le potenzialità di una smart TV. Un 2 in 1 capace quindi di essere molto versatile, ideale per chi ha problemi di spazio. E soprattutto essendo prodotto da LG la qualità video è fuori discussione! Oggi possiamo acquistare questa smart TV monitor con uno sconto decisamente interessante, un bel MENO 27%, che taglia il prezzo di listino da 229,90 a 167,90 euro! Per un risparmio netto di ben 62 euro!

Che combo!

Lo schermo di questa versatile combo LG SMART TV IPS FULL HD 27TQ615S-PZ è un IPS 27 pollici con risoluzione Full HD, che restituisce una resa cromatica dai colori brillanti e ampi angoli di visuale proprio grazie alla tecnologia IPS.

Sotto la scocca di questa smart TV monitor c’è il sistema operativo webOS 22, che garantisce un accesso fluido a una vasta gamma di app e servizi. Il tutto ovviamente in costante aggiornamento. Essendo una TV non ci sono solo i servizi in streaming, ma anche un sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2. Altrimenti che TV sarebbe?

La connettività di LG SMART TV IPS FULL HD 27TQ615S-PZ è ampia, e non potrebbe essere altrimenti: due porte HDMI, una porta USB per riprodurre contenuti multimediali da chiavette USB o hard disk esterni, e ovviamente il WiFi per tutte le app in streaming. Dotazione completa quindi!

LG SMART TV IPS FULL HD 27TQ615S-PZ rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile che combini le funzionalità di un monitor per PC con quelle di una smart TV. Il prezzo è super accessibile grazie ad un taglio di prezzo eBay esagerato: MENO 27%, che fa crollare il prezzo di listino da 229,90 a 167,90 euro! Per un risparmio netto di ben 62 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.