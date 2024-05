Alexa a casa tua A SOLI 34€: approfitta dello sconto del 46% sull'Echo Dot di 5ª gen.

Ehi tu, amante della tecnologia! Sei pronto a portare il tuo intrattenimento domestico a un livello superiore con l’altoparlante intelligente per eccellenza? Non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per l’Echo Dot (5ª generazione) nella suggestiva colorazione Blu notte. Approfitta subito dello sconto del 46% e acquistalo a soli 34,99€ invece di 64,99€. Non perdere tempo, le scorte stanno andando a ruba! Clicca qui per l’offerta

Echo Dot (5ª generazione) dettagli tecnici

L’Echo Dot di quinta generazione ti offre un suono più potente e dinamico rispetto ai modelli precedenti, grazie al suo altoparlante progettato su misura. Goditi bassi potenti e voci cristalline per un’esperienza audio coinvolgente. Che tu stia ascoltando la tua playlist preferita, un audiolibro o le notizie del giorno, l’Echo Dot ti avvolgerà con un audio di alta qualità.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’Echo Dot è molto più di un semplice altoparlante. Con l’assistente vocale Alexa integrato, avrai un’infinità di possibilità a portata di voce. Chiedile di riprodurre musica, impostare timer, controllare i dispositivi smart compatibili in casa, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. Alexa sarà la tua assistente personale sempre pronta ad aiutarti.

Ecco alcune delle specifiche tecniche principali dell’Echo Dot (5ª generazione):

Specifica Descrizione Dimensioni 100 x 100 x 89 mm Peso 328 g Altoparlante Altoparlante da 1,73″ progettato su misura Microfoni 4 microfoni Connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth Controlli Pulsanti per controllo volume, attivazione/disattivazione microfono, azione Audio Suono potente e dinamico con bassi estesi grazie al trasduttore personalizzato Alexa integrata Esegui richieste vocali all’assistente Alexa

Non lasciare che questa incredibile opportunità ti sfugga dalle mani. L’Echo Dot (5ª generazione) al 46% di sconto è un affare troppo goloso per farselo scappare. Immagina di avere un altoparlante intelligente di alta qualità che non solo riempirà la tua casa di un audio eccezionale, ma ti semplificherà anche la vita con l’aiuto di Alexa. Il tutto a un prezzo così conveniente grazie all’offerta speciale su Amazon.

Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato e gli Echo Dot stanno andando a ruba. Clicca subito su questo link e porta a casa il tuo Echo Dot (5ª generazione) a soli 34,99€ invece di 64,99€. Vivi un’esperienza audio straordinaria e scopri la comodità di avere Alexa sempre al tuo fianco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.