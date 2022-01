Halo Infinite raggiunge un record storico: oltre 20 milioni di giocatori

Halo Infinite batte un record unico, superando i 20 milioni di giocatori online: si tratta del lancio della serie migliore di sempre.

Halo Infinite è da poco arrivato sul mercato, continuando la storica serie ormai in mano a 343 Industries, che si è espansa grazie a un gioco molto più ampio, il quale si è trovato davanti un’accoglienza tutt’altro che tiepida. I risultati non si vedono solo però dall’apprezzamento del gioco, è che stato infatti vissuto da moltissimi sia per quel che riguarda la modalità single player, pronta a continuare le avventure di Master Chief dopo il quinto capitolo, sia per il multiplayer, che è stato infatti reso disponibile in maniera gratuita per tutti gli utenti.

Halo batte un record davvero importante per la serie

Come confermato in via ufficiale dall’account Twitter di Halo, potete vederlo qui di seguito, il gioco è riuscito a battere un record davvero importante per la saga, risultando infatti il più giocato fra tutti. Si parla nello specifico di un totale di ben 20 milioni di giocatori che si sono connessi al titolo, fra chi ha scelto di fruirne in maniera gratuita fra PC, Xbox One e Xbox Series X/S, e chi si è invece avvicinato alla compagna comprandolo o sfruttando il proprio abbonamento a Xbox Game Pass.

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history! Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr — Halo (@Halo) January 25, 2022

Ovviamente, nonostante i risultati raggiunti fino a ora risultino ottimi, il gioco è ancora pronto a essere espanso ulteriormente con contenuti per quel che riguarda il multiplayer, che porterà moltissimi altri Spartani a unirsi alle decine di migliaia di partite che vengono giocate ogni giorno fra le varie modalità.

Dopo uno sfortunato rinvio di circa un anno, dopo che il titolo non è riuscito a giungere in tempo per arrivare su Xbox Series X/S al lancio, i risultati ottenuti fanno quindi ben sperare in merito al suo futuro, sia per quel che riguarda il continuo supporto del gioco, che stando a quel che sappiamo dovrebbe durare moltissimi anni, sia per eventuali ulteriori progetti legati al brand di Halo.