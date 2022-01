Apple: i fantastici risultati dell’ultimo trimestre del 2021

Apple ha tenuto ieri la chiamata agli utili e ha informato i media internazionali dei guadagni ottenuti per ogni categoria di prodotto.

Apple ha ufficialmente comunicato i suoi guadagni per il primo trimestre fiscale 2022, coprendo i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Questo è il periodo festivo più importante della compagnia e ha registrato un record di entrate di 123,95 miliardi di dollari, in crescita dell’11% anno su anno. La società ha registrato un profitto di 34,6 miliardi.

Apple: il trimestre passato è stato da record

Gli analisti avevano grandi aspettative per il trimestre festivo di Apple, prevedendo entrate e profitti record. È importante notare che la stessa Apple aveva avvertito che sarebbe stata influenzata negativamente dai vincoli di fornitura durante il trimestre festivo, ma sembra aver resistito abbastanza bene alle crisi ipotizzate.

Apple non riporta più le vendite unitarie per nessuno dei suoi prodotti, ma riporta invece una ripartizione delle entrate per ogni categoria di prodotto. Ecco di seguito come vengono divise le entrate:

71,63 miliardi: iPhone (+9% anno su anno);

10,85 miliardi: Mac (+25% anno su anno);

7,25 miliardi: iPad (in calo del 14% anno su anno);

14,70 miliardi: indossabili, casa e accessori (+13% anno su anno);

19,5 miliardi: Servizi (+24% anno su anno).

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha detto quanto segue sui risultati degli utili record del primo trimestre 2022 di Apple:

I risultati record di questo trimestre sono stati resi possibili dalla nostra gamma di prodotti e servizi più innovativa di sempre. Siamo gratificati nel vedere la risposta dei clienti di tutto il mondo in un momento in cui rimanere in contatto non è mai stato così importante. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare a costruire un mondo migliore, facendo progressi verso il nostro obiettivo di diventare carbon neutral attraverso la nostra catena di approvvigionamento e prodotti entro il 2030 e portando avanti il ​​nostro lavoro nel campo dell’istruzione, dell’equità razziale e della giustizia.

E ha aggiunto il CFO Luca Maestri: