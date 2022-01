Misteriosi post bianchi sull’IG di Playstation Italia: c’entra forse Uncharted

Sul profilo Instagram italiano di Sony PlayStation sono comparse delle foto misteriose bianche: si tratta del ritorno di Uncharted.

L’account ufficiale di Sony PlayStation Italia ha condiviso in giornata alcune foto bianche particolari sul proprio profilo Instagram. Queste, che potrebbero sembrare un semplice errore, invece sono caratterizzate dal costruire una foto gigante 3×3 (pratica molto usata su Instagram), con in basso a destra la dicitura N&C. L’idea è subito volata su Uncharted, visto che le due iniziali potrebbero essere Nathan e Chloe, protagonista della serie e compagna.

Oggi, 28 gennaio 2022 esce Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, una collection di due giochi migliorati per girare su PlayStation 5, e ultimi due capitoli usciti della fortunata saga di Uncharted. Il dubbio girava attorno ad una semplice sponsorizzazione del gioco, ed effettivamente i 9 post successivi danno risposta

Il profilo Instagram di Sony PlayStation Italia omaggia Uncharted

Le 9 foto che vediamo dopo infatti, anche queste messe per creare una griglia, riportano sempre la dicitura N&C, ma stavolta mostrano anche l’immagine del gioco, la dicitura “I Ladri sono Tornati” e il fatto che il gioco è disponibile. Ovviamente i fan, vedendo le foto bianche, hanno subito pensato all’arrivo di un possibile annuncio per un eventuale nuovo Uncharted, ma purtroppo nulla di fatto (almeno per ora).

Ricordiamo che Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri contiene Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: l’Eredità Perduta. Il primo gioco è l’ultimo capitolo uscito con protagonista Nathan Drake, ladro e cacciatore di tesori che abbiamo potuto conoscere nel primo titolo su PlayStation 3; il secondo gioco invece vede come protagoniste due donne, due personaggi chiave dei precedenti giochi, pronte a prendere la luce del palcoscenico in questa avventura standalone dedicata.

Uncharted – con i suoi 5 capitoli principali all’attivo e un’avventura per PS Vita – è una saga videoludica creata da Naughty Dog, mente dietro a giochi storici come Crash Bandicoot, ma anche dietro perle videoludiche come The Last of Us, che con il suo secondo capitolo ha fatto emozionare tutto il mondo.