Samsung: 2021 da record

Samsung batte il record ricavando con il business dei chip nel 2021, mostrando la sua profittabilità più alta di sempre nel mondo mobile.

Nella giornata di giovedì Samsung ha annunciato di aver raggiunto un ricavato di 279,6 di trilioni di dollari, oltre che 51,63 trilioni di utile operativo nell’anno fiscale 2021. Si tratterebbe di un incremento sostanzioso, 18% per il ricavato e ben 43,5% di utile, un valore che sicuramente spicca anche a causa del 2020 fermato dal Covid-19, ma che comunque segna un record assoluto per l’azienda coreana.

Solo nell’ultimo quarto l’azienda ha prodotto un ricavato di 76,6 trilioni, con un margine di utile operativo di 13,9 trilioni, aumento che in percentuale in paragone con il quarto dell’anno scorso si attesterebbe rispettivamente al 24% e 53,3%.

Samsung batte il record, ottimi incassi e guadagni

Per Samsung il guadagno dell’ultimo quarto è dovuto dall’aumento delle vendite degli smartphone e dei prodotti elettronici, ma ad aiutare ci ha pensato anche il business dei chip. Da soli hanno coperto metà del guadagno di Samsung degli ultimi tre mesi, dando un profitto di 8.84 trilioni.

Per quanto riguarda la parte mobile invece, il guadagno è stato di “soli” 2,66 trilioni nell’ultimo quarto, e nonostante la mancanza di materia prima, c’è stata una crescita delle vendite soprattutto dei dispositivi nuovi come gli smartphone foldable e la serie S di Galaxy.

Per quanto riguarda schermi e video, il guadagno è stato di 1,32 trilioni, prodotti anche per altre aziende: se infatti Samsung per i suoi smartphone sfrutta la tecnologia OLED, c’è da dire che anche altre aziende come Apple si riforniscono da Samsung.

Debole, si fa per dire, la parte di elettronica di consumo invece, che ha registrato un utile di 700 bilioni durante l’ultimo quarto: il motivo sembra essere legato alla poca richiesta di TV ed elettrodomestici.

Nel 2022, l’azienda ha fatto delle previsioni riguardanti i prodotti IT, e sembra che ci sarà un risollevamento del mercato, dovuto soprattutto al ritorno di disponibilità della materia prima (la carenza è stata causata indirettamente dal Covid-19).