MacOS Monterey: con la beta arriva l’Universal Control

MacOS Monterey 12.3 Beta intruduce finalmente il supporto per le reti Ultra Wide Band e per la funzionalità più attesa: l’Universal Control.

La versione beta pubblica di macOS 12.3 è ora disponibile con il supporto per l’Universal Control. Di fatto, dopo l’arrivo di macOS 12.2 a tutti gli utenti questa settimana, Apple ha rilasciato la prima beta di macOS Monterey 12.3 per i tester pubblici. La nuova versione del software include l’attesissima funzione che permette di gestire Mac e iPad in simultanea.

Cos’è l’Universal Control in MacOS?

La prima beta di macOS 12.3 sta iniziando a essere mostrata ai tester pubblici tramite OTA ed è ora disponibile anche tramite il sito Web beta della compagnia. La versione viene fornita con il numero di build 21E5196i.

La nuova funzionalità più interessante con le versioni beta di macOS 12.3 e iPadOS 15.4 è sicuramente l’Universal Control. Ma ci sono alcune altre nuove interessanti funzionalità da provare come il supporto per il DualSense di PS5, un nuovo framework ScreenCaptureKit per la “registrazione dello schermo ad alte prestazioni” e altro ancora.

Arriva il supporto per l’UWB

L’aggiornamento prepara anche il sistema operativo desktop di Apple per le nuove tecnologie, poiché i file di sistema interni suggeriscono l’arrivo della banda ultra larga (o UWB) sui computer del futuro.

L’ultima versione beta di macOS 12 include i framework e i daemon (che sono parti del sistema che girano in background) necessari per supportare la tecnologia della connessione a banda ultra larga. Si tratta degli stessi strumenti già utilizzati per fornire il supporto UWB sui dispositivi iOS aventi il chip U1.

Per coloro che non lo sapessero, l’Ultra Wide Band è un protocollo di comunicazione wireless a corto raggio. Grazie ad esso, due o più dispositivi UWB nella stessa stanza possono localizzarsi con precisione. L’azienda ha introdotto per la prima volta la tecnologia UWB sui suoi dispositivi con iPhone 11 nel 2019, l’ha estesa poi ad Apple Watch, HomePod mini e AirTag.

Si dice che Apple terrà un evento speciale questa primavera, quindi forse sentiremo di più sui piani della società di espandere la tecnologia UWB su tutti i suoi dispositivi durante l’evento.