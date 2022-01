I migliori comandi da impartire a Google Assistant

Ecco una serie di trucchetti e di comandi utili da impartire al vostro Google Assistant: scoprite quali sono le potenzialità del software di BigG.

Ecco i migliori comandi di Google Assistant che dovete conoscere così da consentirvi di fare qualsiasi cosa, dalla ricerca del telefono all’ordinazione della pizza. Scopriamoli insieme.

Google Assistant: ecco i migliori trucchi

I migliori comandi dell’Assistente Google non solo vi aiutano a ottenere il massimo dal vostro altoparlante intelligente, ma, grazie all’app per smartphone Google Assistant, potete accedere alla potenza di “Hey Google” ovunque voi vogliate.

G-Assistant ha fatto molta strada in poco tempo. Inizialmente, il software semplicemente la potente ricerca di Google per aiutare gli utenti a cercare le informazioni di base. Ma ora può rendervi la vita più facile e automatizzata in molti modi diversi.

I migliori comandi vi permetteranno di navigare nel vostro programma quotidiano, tradurre altre lingue, mantenere la connessione con la tua famiglia, ricevere consigli sui ristoranti e testare le vostre conoscenze sulle ultime curiosità nel mondo.

Quali sono i migliori comandi dell’Assistente Google?

Non possiamo davvero classificare i migliori comandi dell’Assistente Google perché le esigenze individuali di ogni utente, le routine quotidiane e i sistemi domestici intelligenti sono diversi fra loro. Tuttavia, le competenze specifiche di seguito si distinguono perché abbiamo ragione di credere che possano essere utili alla maggior parte degli utenti.

In quanto tale, uno dei migliori comandi dell’Assistente Google è “Trova il mio telefono”. Può sembrare banale, ma per le volte in cui non c’è nessuno in giro per chiamare il vostro telefono smarrito per te, potete chiedere aiuto al software di BigG. Che voi abbiate un iPhone o un Pixel o un altro telefono Android, la funzione Trova il mio telefono funziona anche quando il device è in modalità silenziosa o Non disturbare.

Abbiamo stilato un elenco di cose che si possono fare con l’aiutante virtuale del colosso di Mountain View.

Trovare il telefono;

Sbloccare il telefono in vivavoce;

Aprire le app con la voce;

Controllare le telefonate per le truffe;

Far leggere ad alta voce le pagine web;

Cercare le immagini;

Ottenere consigli su dove mangiare, bere, ballare o fare acquisti;

Ottenere suggerimenti per luoghi di vacanza;

Riprodurre i tuoi programmi e film Netflix preferiti;

Ascoltare alcune buone notizie.

Conoscevate già queste operazioni?