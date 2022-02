Apple: una crescita senza paragoni in Europa

Grazie alle forti vendite ottenute da iPhone 13, iPad e MacBook Pro di nuova generazione, Apple ha visto una crescita senza precedenti in Europa.

L’anno scorso Apple ha ottenuto una crescita del 25% in Europa nel settore degli smartphone raggiungendo la quota più alta di sempre. Di fatto, l’OEM di Cupertino ha registrato grosse vendite nel nostro continente in tutto il 2021. A dirlo è un nuovo rapporto emerso oggi, che supera in modo significativo l’aumento complessivo dell’8% tra tutti i marchi.

Apple riconquista il podio grazie ai suoi iPhone 13 e MacBook Pro 2021

Ecco cosa ha affermato Counterpoint Research in merito:

Il 2021 è stato un altro anno difficile per il mercato europeo degli smartphone. I primi segnali promettenti hanno suggerito che il mercato si stava riprendendo da un 2020 difficile, durante il quale la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente la regione causando problemi sia dal lato dell’offerta che della domanda. Tuttavia, Gli impatti del COVID-19 sono continuati nel 2021, e poi l’Europa ha dovuto affrontare una nuova sfida: la carenza globale di componenti ha colpito la regione verso la metà dell’anno, quindi, mentre il mercato totale degli smartphone in Europa è riuscito a crescere dell’8% nel 2021, questo è stato solo un parziale recupero.

Il direttore di Counterpoint Research Jan Stryjak ha dichiarato:

Il mercato europeo degli smartphone è cresciuto nel 2021, ma questo è solo metà della storia; le conseguenze della pandemia hanno comportato un calo annuo del 14% delle vendite nel 2020, il che significa che il settore è ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemici.

È stato un anno interessante per la concorrenza tra i diversi brand.