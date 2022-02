I videogame più attesi in uscita a febbraio 2022

Scopriamo insieme tutte le uscite dei videogame del mese di febbraio 2022, tra Horizon Forbidden West, Elden Ring e Dying Light 2.

Dopo più di un anno dall’uscita della next-gen, si iniziano a vedere le prime grandi novità, giochi pronti a rivoluzionare il mercato dei videogame e proporre nuove avventure – single player o multiplayer – che coloreranno le giornate dei videogiocatori. Mentre quindi ancora si faticano a trovare le nuove console, con drop giornalieri che non superano i 100 pezzi di volta in volta, andiamo a vedere cosa ci aspetta in questo mese di febbraio 2022.

Gennaio è stato un po’ un antipasto, con poche novità interessanti (ad eccezione di Rainbow Six Extraction, Leggende Pokémon: Arceus e Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri), ma febbraio ha tutte le carte in regola per fare grandi numeri.

Dying Light 2

Seguito dell’omonimo gioco, Dying Light torna a farci correre tra gli zombie in questo Survival Horror in prima persona dove potrete destreggiarvi tra le rovine di un mondo post-apocalittico utilizzando svariate tecniche di parkour. Il gioco è sviluppato da Techland e uscirà il 4 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (mentre su Switch arriverà più avanti).

Horizon Forbidden West

Anche questo è un seguito, stavolta però esclusivo di PlayStation: torna Aloy in un mondo post-apocalittico dove le macchine – esteticamente raffiguranti animali di vario genere – sono un pericolo per gli esseri umani, tornati a vivere in tribù. Il gioco arriverà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Elden Ring

Questo nuovo videogame di FromSoftware, azienda dietro a giochi come Demon’s Souls, Dark Souls e Sekiro, è pronta a emozionare i giocatori appassionati del genere, soprattutto visto che dietro alla scrittura del mondo di gioco (e non solo) c’è George R.R. Martin, scrittore anche de Il Trono di Spade. Elden Ring arriverà il 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Ovviamente non usciranno solo questi tre giochi: nel corso del mese di febbraio arriveranno anche: