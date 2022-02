L’occhio del Garante su cookies, smart toys e app

Parte il piano ispettivo del Garante privacy per il primo semestre 2022: massima attenzione anche su siti di incontri, monetizzazione dei dati, database.

Il Garante della Privacy ha svelato quali saranno i nuovi settori su cui si concentrerà il piano ispettivo per il primo semestre di quest’anno. L’Autorità ha infatti appena approvato una serie di attività di indagine e accertamento relativo a smart toys, cookie, app “rubadati”. Ma anche siti di incontri, monetizzazione dei dati, database.

L’azione del Garante

L’attività di accertamento dell’Autorità, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, verificherà la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dai siti di incontri, dagli operatori della cosiddetta monetizzazione dei dati, dai produttori e distributori di smart toys e quelli trattati mediante algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale. Ma le attività ispettive riguarderanno anche i dati trattati da fornitori di database, la gestione dei cookies da parte delle piattaforme e dei siti web, l’uso dei sistemi di videosorveglianza.

Ulteriori accertamenti faranno luce sulla corretta individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento in ambiti pubblici e privati, anche in relazione all’utilizzo di app e altri applicativi spia. Attenzione particolare sarà riservata all’acquisizione di dati personali da parte di app istallate sugli smartphone, e alla verifica del corretto trattamento dei dati da parte di app diverse da Verifica C19.

In sintesi, l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di: