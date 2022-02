Il mercato dei Chromebook aggiornato al Q4 2021 ha visto una importante flessione che fa temere per il futuro: ecco tutti i dati.

Il particolare periodo storico in cui stiamo vivendo ci ha abituati a lavorare e studiare da casa: proprio questo elemento, negli ultimi mesi, ha favorito una importante crescita del mercato dei Chromebook che però sembra essersi dissolto come una bolla di sapone. Gli ultimi dati pubblicati da IDC, infatti, svelano che il mercato dei Chromebook durante il Q4 2021 ha subito un importante crollo: è probabile che il ritorno agli uffici sia uno dei fattori scatenanti che ha contribuito a tirare giù l’interesse verso questi device.

Il Q4 2021 ha visto un crollo delle vendite dei Chromebook

Acer, il più importante produttore al mondo di Chromebook, ha perso il 43.3% YoY vendendo 1.3 milioni di device rispetto i 2.2 milioni del Q4 2020; Dell, al secondo posto, ha perso il 63.6% YoY passando da 2.7 milioni di Chromebook venduti nel Q4 2020 ad appena 1 milione nell’ultimo trimestre del 2021, mentre Lenovo lascia sul campo il 73.5% YoY passando da 2.9 milioni di device venduti durante il Q4 2020 a soli 800mila unità nel Q4 2021.

Nonostante la vistosa flessione negativa del mercato, i più importanti produttori di Chromebook sono ancora oggi impegnati nello sviluppo di nuovi modelli di computer. Soluzioni di cloud computing, anche dal punto di vista del gaming con GeForce Now, rendono questi device molto appetibili per via del prezzo di listino molto competitivo; inoltre, le ultime informazioni indicano che Google starebbe anche studiando l’eventuale produzione di un Chromebook indicato per il gaming.