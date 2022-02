Il nuovo iMac Pro arriverà in ritardo (RUMOR)

Il nuovo iMac Pro con M1 Pro e M1 Max potrebbe essere notevolmente in ritardo; a ribadire questa indiscrezione ci pensa il noto tipster Ross Young di DSCC.

Secondo quanto si legge in rete, il nuovo iMac Pro con processore M1 Pro e M1 Max con schermo mini display LED dovrebbe arrivare entro sul mercato entro la fine dell’estate. Questo è quanto emerge da un report online.

Cosa sappiamo del nuovo iMac Pro?

Apparentemente sembra che l’OEM di Cupertino si stia preparando a lanciare una serie di nuovi PC quest’anno. In passato si diceva che la società avrebbe dovuto lanciare il suo nuovo iMac Pro nel corso di un evento primaverile, ma un nuovo rumor ha suggerito che il suo debutto è stato posticipato all’estate.

Secondo Ross Young di Display Supply Chain Consultants, l’iMac Pro del colosso di Cupertino arriverà nell’estate di quest’anno. La notizia arriva dopo aver analizzato la catena di approvvigionamento, con altri noti analisti come Ming-Chi Kuo che sostengono la suddetta affermazione. Nel suo tweet, Young ha aggiunto che il nuovo AiO arriverà in estate, anziché in primavera, e dovrebbe sfoggiare una tecnologia di visualizzazione mini LED.

Tuttavia, questi pannelli ospiteranno “meno zone” rispetto a quelle utilizzate su iPad Pro e MacBook Pro. DSCC aveva anche riferito in precedenza che il nuovo mini pannello LED di iMac Pro avrebbe supportato anche la frequenza di aggiornamento ProMotion 120Hz. Ecco perché si dice che il produttore di iPhone si sta anche preparando per il debutto di un nuovo iMac ridisegnato che presenterà un display da 27 pollici. Sotto il cofano, si ritiene che questi PC funzioneranno con l’attuale generazione di processori della mela, gli stessi che abbiamo visto sugli ultimi laptop del colosso americano.

Apple potrebbe annunciare il prodotto durante la WWDC 2022 che si terrà a giugno. Il motivo di questo ritardo non è chiaro al momento, ma la crescente domanda dei suoi notebook e tablet potrebbe essere un fattore determinante, considerando che sfoggiano schermi aventi la stessa tecnologia.