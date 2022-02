Prime Video, 5 serie TV da vedere a febbraio 2022

Le migliori serie in arrivo a febbraio 2022 su Prime Video: da La fantastica signora Maisel 4 alla seconda stagione di LOL.

Prime Video a febbraio 2022 delizia il suo pubblico con un paio di grandi ritorni dal punto di vista seriale. In più, non manca qualche debutto che potrebbe sorprendere gli abbonati al servizio di Amazon.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Prime Video da vedere a febbraio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte 5 per facilitare la scelta agli spettatori.

Le migliori serie Prime Video di febbraio 2022

Dal divertente show condotto da Fedez alla quarta stagione della serie con protagonista la fantastica Midge, ecco i contenuti da non perdere nel secondo mese dell’anno.

Reacher

La piattaforma streaming di Amazon si arricchisce il 4 febbraio con la serie basata sul romanzo d’esordio di Lee Child, Killing Floor, in cui è protagonista Jack Reacher. Al centro della storia un investigatore della polizia militare, vagabondo e senza troppi beni, che arriva in una cittadina della Georgia – Margrave – dove viene accusato di omicidio e arrestato. Dovrà quindi dimostrare la propria innocenza.

With Love

Commedia romantica prevista per l’11 febbraio, With Love è incentrata sulla famiglia Diaz e in particolare sui due giovani di casa, Lily e Jorge, alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo. Ciascun episodio è ambientato durante una festività diversa e segue quindi i vari membri della famiglia; a interpretare i due co-protagonisti sono Emeraude Toubia (già vista in Shadowhunters) e Mark Indelicato (il Justin di Ugly Betty). Insomma, un contenuto interessante per coloro che stanno cercando qualcosa da guardare in prossimità di San Valentino.

Real Madrid: la leggenda bianca

Sempre l’11 febbraio è la volta di Real Madrid: la leggenda bianca, la docu-serie che offre uno sguardo sui traguardi, le curiosità e i valori del club. Lo show dedicato all’iconica squadra di calcio, composto da sei episodi, vede la partecipazione di grandi nomi dello sport e dell’intrattenimento spagnolo tra cui Emilio Butragueño, Iker Casillas, Predrag Mijatovic, José Antonio Camacho, Julio César Iglesias, Alejandro Sanz, Álvaro Arbeloa, Juanma Iturriaga e Lolo Sáinz.

La fantastica signora Maisel 4

Il 18 febbraio è il turno della quarta stagione dello show La fantastica signora Maisel, ambientato nel 1960. Ideato dalla creatrice di Una mamma per amica, nei nuovi episodi vedrà un paio di new entry nel cast: Kelly Bishop e Milo Ventimiglia. Nel finale della terza stagione avevamo lasciato la protagonista Midge senza ingaggio e senza soldi a causa di una battuta sgradita a Shy Baldwin, il cantante con cui era in tour, ma nelle nuove puntate la vedremo alle prese con un nuovo ingaggio nel quale le verrà data totale libertà riguardo la sua creatività.

LOL 2: Chi ride è fuori

Dal 24 febbraio sarà disponibile la seconda stagione dello show che ha riscosso tantissimo successo lo scorso anno. A condurlo torna Fedez, stavolta affiancato da Frank Matano (tra i concorrenti dell’edizione scorsa) che sostituisce Mara Maionchi. Ancora una volta i partecipanti dovranno sfidarsi a suon di battute cercando di resistere alle provocazioni comiche gli uni degli altri. Quest’anno gareggeranno Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase. Le risate sono assicurate!

Vale la pena segnalare anche l’uscita dell’ottava stagione di The Vampire Diaries dal 1 febbraio, che va a completare il cofanetto già disponibile nel catalogo.