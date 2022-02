Samsung S22 leak: testa a testa tra 3 device della serie

Il sito italiano di Samsung ufficiale ha da poco leakato moltissimi dettagli relativi alla nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S22.

Samsung terrà nella giornata del 9 febbraio 2022 un nuovo evento dedicato alle proprie novità in arrivo sul mercato, con delle novità particolarmente attese che di sicuro troveranno finalmente il giusto spazio per essere mostrate. Stiamo parlando dei Samsung Galaxy S22, nuova serie di telefoni che finalmente avrà modo di evolvere le potenzialità dei precedenti gioiellini della compagnia, ancora particolarmente apprezzati grazie alle proprie potenzialità.

Mentre siamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito alle specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, i leak non mancano di certo, e dei nuovi contenuti ripresi da Evan Blass hanno fatto ulteriore chiarezza sui telefoni prima del nuovo evento.

I nuovi smartphone Samsung S22 si mostrano in un leak

Si parla di informazioni che arrivano direttamente dal negozio ufficiale di Samsung (ovviamente, per errore), e svelano che gli S22 dovrebbero offrire uno schermo da 6,1 pollici, gli S22+ da 6,6 pollici e gli S22 Ultra da 6,8 pollici, con supporto all’HDR10+ e tecnologia Dynamic AMOLED 2x a 120 Hz in tutti e tre i casi.

Pare che mentre gli Ultra si spingeranno però fino a 1.750 nits di luminosità (includendo anche lo slot per la S Pen), gli altri due modelli dovranno “accontentarsi” di 1300 nits. Trattandosi di un leak proveniente dalle pagine italiane, si parla di Exynos 2200 all’interno dei dispositivi.

Le fotocamere degli S22 Ultra si presenteranno con questa configurazione: sensore 108 MP principale, 12 MP ultrawide e 10 MP telephoto, con un 10 MP periscopico a chiudere il tutto (con Space Zoom 100x), mentre per i selfie si parla di 40 MP. S22 ed S22+ dovrebbero invece offrire una fotocamera per i selfie da 10 MP, nonché una principale da 50 MP sul retro, accompagnata da una 12 MP ultrawide e una 10 MP telephoto con Zoom 30x.

Il sito parla della possibilità di tutti e tre i dispositivi di registrare video in 8K Super HDR, con la migliore stabilizzazione dell’immagine di sempre. Viene ancora ribadito che S22+ ed SS22 Ultra supporteranno la ricarica rapida a 45 W, mentre il modello base solamente quella a 25 W, richiedendo 70 minuti per una ricarica completa.