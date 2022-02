Le vendite degli smartphone Xiaomi durante il Q4 2021 svelano che Samsung sta perdendo la gara nel secondo mercato più importante al mondo.

Mentre gli ultimi dati di mercato indicano che Samsung è ancora il numero uno nella classifica dei produttori mondiali di smartphone, uno sguardo al mercato indiano – il secondo più grande al mondo – svela che il colosso sudcoreano ha ancora parecchia strada da fare per soffiare il primato a Xiaomi. Infatti, in base alle informazioni pubblicate da Counterpoints, scopriamo che durante il Q4 2021 il colosso cinese è in prima posizione con il 21% di market share, mentre Samsung è in terza posizione con il 16% di market share.

Le vendite degli smartphone Xiaomi nel Q4 2021 mettono Samsung in difficoltà

È interessante notare come entrambe le compagnie abbiano visto ridursi il margine di mercato rispetto al Q4 2020: Xiaomi è passata dal 26% al 21%, mentre Samsung ha perso 4 punti percentuali passando dal 20% al 16%. Il beneficiario di questa improvvisare decrescita di entrambi i colossi è riscontrabile dall’incredibile balzo in avanti di Realme: il colosso cinese è passato dall’11% del Q4 2020 al 17% del Q4 2021, di fatto soffiando la seconda posizione a Samsung in appena un anno.

Samsung paga il suo parziale “disinteresse” verso gli smartphone di fascia economica, mentre Realme capitalizza la sua crescita puntano su una strategia di marketing molto aggressiva con smartphone in ogni fascia di prezzo e con un rapporto qualità/prezzo quasi impareggiabile. Secondo alcuni analisti è molto probabile che nel corso dei prossimi mesi Realme continuerà la sua crescita e soffierà la prima posizione a Xiaomi: lo stesso CEO Realme, infatti, ha svelato che in questi mesi verranno presentati un gran numero di smartphone 5G economici.