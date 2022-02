Sanremo 2022: non ha ancora dato il televoto? Ti spieghiamo come fare

Sanremo rinnova il meccanismo delle votazioni con la giuria Demoscopica 1000, ma mantiene il Televoto: ecco come votare da casa.

Ieri è iniziata la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha anche inaugurato un meccanismo di votazione rinnovato, con tre giurie autonome formate dai giornalisti accreditati nelle prime due serate, il debutto della giuria “Demoscopica 1000” e la conferma del Televoto. “Ci sono anche le radio e anche loro voteranno”, ha spiegato Amadeus. “E poi i telespettatori, fondamentali, visto che l’anno scorso ad esempio hanno dato la vittoria ai Måneskin“. Ma come si fa a votare canzoni e artisti da casa?

Sanremo 2022, come votare da casa

In base al regolamento di quest’anno, nella prima e nella seconda serata del Festival voteranno le giurie di Sala Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in tre componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente. Dalla terza serata entrerà in scena anche il pubblico da casa, che potrà quindi votare i cantanti o i gruppi che si esibiranno sul palco. La giuria popolare, come la Demoscopica 1000, avrà un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in Serata.

Votare il proprio artista preferito da casa è semplicissimo. Basta infatti seguire la diretta televisiva del Festival e quando viene comunicata l’apertura del Televoto da parte del conduttore e/o attraverso la grafica video, agire in uno di dei due modi, ovverosia tramite telefonata da numero fisso o l’invio di un SMS da mobile.

Nel primo caso, quindi, chiamando il numero 894.001 dal telefono di casa (al costo di 0,51 euro IVA inclusa, senza addebiti nel caso di errore di voto) e digitando il codice a due cifre abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione. La seconda inviando un SMS al numero 475.475.1 (da TIM, Vodafone, WndTre, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e ho. Mobile a 0,50 centesimi di euro IVA inclusa) contenente sempre il codice di riferimento del cantante preferito, come indicato da Amadeus o dalla grafica in video, al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il tutto però entro la chiusura del Televoto, che verrà indicato sempre dal conduttore.

Nella Quinta Serata (o Serata Finale) di Sanremo, il pubblico voterà due volte attraverso il Televoto. La prima per stilare una nuova classifica generale delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerati, avrà luogo una nuova votazione delle tre canzoni/Artisti risultate ai primi posti nella suddetta classifica per stabilite il vincitore. IN questo caso i telespettatori avranno un peso del 34% sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata.