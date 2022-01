Sanremo 2022: ecco come e dove guardarlo in streaming

Domani sera ha inizio Sanremo 2022: le date, gli artisti in gara e come e dove guardarlo in streaming nella nostra mini guida.

Parte domani sera la settantaduesima edizione del Festival della Canzone italiana. Condotto ancora una volta da Amadeus, Sanremo 2022 andrà in onda da martedì 1° febbraio a sabato 5 febbraio, serata che ospiterà la finalissima in cui verrà decretato il vincitore. La manifestazione canora verrà tramessa come da tradizione in diretta su Rai 1 in prima serata, e in streaming su RaiPlay. Su quest’ultima sarà anche possibile rivedere le puntate in replica.

Il Festival: date e artisti in gara

Da Massimo Ranieri a Gianni Morandi fino ad Achille Lauro e Elisa, sono venticinque gli artisti che si esibiranno nel corso delle serate, ovverosia martedì 1 febbraio, mercoledì 2, Giovedì 3, Venerdì 4 e Sabato 5 febbraio 2022. Di seguito, invece, la lista completa dei cantanti e dei brani che presenteranno:

Emma Marrone con “Ogni volta è così”

Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”

Sangiovanni con “Farfalle”

Iva Zanicchi con “Voglio amarti”

Achille Lauro con “Domenica”

Aka7even con “Perfetta così”

Michele Bravi con “Inverno dei fiori”

Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”

Ana Mena con “Duecentomila ore”

Elisa con “O forse sei tu”

Rkomi con “Insuperabile”

Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica”

Mahmood e Blanco con “Brividi”

Giusy Ferreri con “Miele”

Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Fabrizio Moro con “Sei tu”

Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”

Irama con “Ovunque sarai”

La rappresentante di lista con “Ciao ciao”

Noemi con. “Ti amo non lo so dire”

Dargen D’Amico con “Dove si balla”

Le Vibrazioni con “Tantissimo”

Yuman con “Ora e qui”

Tananai con “Sesso occasionale”

Matteo Romano con “Virale”

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo si esibiranno dodici cantanti: la scaletta ufficiale con l’esatto ordine di uscita degli artisti sarà però disponibile nel tardo pomeriggio di martedì 1 febbraio. Di seguito, quindi, il loro elenco ma in ordine alfabetico: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman.

Come guardare Sanremo 2022 in streaming o in differita

Gli spettatori potranno godersi le cinque serate del Festival della Canzone Italiana in diretta tv su Rai Uno, da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022. Quelli che invece per tutta una serie di motivi non avranno la possibilità di guardarlo in televisione, Sanremo 2022 potrà essere visto anche in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili perfino le repliche delle puntate. In questo modo anche coloro che non hanno modo di assistere in diretta all’evento, potranno comunque seguire la trasmissione in replica on demand.

RaiPlay è molto facile da usare ed è fruibile sia via computer che telefonino via web, o tramite app disponibile anche per le Smart TV di ultima generazione oltre che ovviamente su smartphone e tablet. Per guardare Sanremo 2022 tramite RaiPlay bisogna per prima cosa entrare sul sito ufficiale o lanciare l’applicazione, e fare quindi clic su Accedi, nella parte in alto a destra dello schermo. Nel caso in cui non si disponesse di un account bisogna prima registrarsi, altrimenti si può anche entrare tramite Facebook, Twitter o Google. A quel punto basta seguire i semplici passaggi che vi riportiamo di seguito, e il gioco è fatto:

Selezionare il menu a comparsa in alto a sinistra (le tre linee orizzontali)

in alto a sinistra (le tre linee orizzontali) Fare clic su Canali TV e poi su Dirette

A questo punto si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili, ovverosia Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai News, Rai Premium, Rai Movie, RaiSport 1, RaiSport 2, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia e Rai Scuola. Sotto ogni riquadro viene elencato ciò che sta andando in onda, e una breve descrizione. Basterà cliccare sul riquadro relativo al canale scelto, in questo caso Rai1, per lanciare lo streaming e godersi la diretta del Festival di Sanremo 2022 su RaiPlay. La diretta streaming delle puntate sarà disponibile per tutto il mondo dal sito ufficiale della Rai, dov’è presente una sezione dedicata accessibile proprio al pubblico internazionale.