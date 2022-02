Sanremo 2022, prima serata: ecco com’è andata sui social e in TV

Bene il Festival di Sanremo sia in TV che sui social, tra commenti sarcastici e una programmazione trasversale. Qualche problemino su Raiplay.

La prima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è scivolata via senza particolari intoppi per l’organizzazione e il suo conduttore, Amadeus, che all’Ariston ha dato vita ai soliti simpatici siparietti con il fraterno amico Fiorello, che ha a lungo scherzato con i cantanti e fatto battute sui vaccini e Mattarella, e con la co-conduttrice Ornella Muti.

Tanti poi gli ospiti che si sono alternati sul palco fra un’esibizione e l’altra dei primi dodici cantanti in gara, dai Meduza al tennista Matteo Berrettini, passando per Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioé, giusto per citarne alcuni. Da segnalare in particolare anche un commovente quanto doveroso omaggio al Maestro Franco Battiato, comparso lo scorso maggio.

Sanremo 2022 in streaming e sui social

Se in televisione tutto è filato praticamente liscio, lo stesso non può dirsi su Raiplay, dove il Festival è stato trasmesso in streaming. A parte alcuni sporadici casi di segnale down circoscritti a una manciata di utenti, si sono segnalati semmai diversi casi di ritardo tra i segnale audio e quello video, con conseguente mancanza di corrispondenza tra il labiale e la voce dei conduttori e dei cantanti. Come ha ironicamente segnalato attraverso un tweet il critico ed esperto di musica pop e leggera Paolo Giordano de Il Giornale, “su Raiplay, Amadeus e Ornella Muti stanno presentando la Rappresentante di Lista, ma all’Ariston sta già cantando Michele Bravi“.

Per il resto, latenza dello streaming a parte, il Festival è stato molto seguito e commentato ovviamente anche sui social network, diventati un vero e proprio punto di riferimento per Sanremo e i suoi partecipanti. La facilità d’uso, la velocità con la quale si può interagire con gli stessi artisti post esibizione, di dialogare con altri telespettatori per esprimere un giudizio su un brano o sul look di un cantante, hanno reso anche ieri sera i vari Facebook, Twitter e Instagram un’estensione vivace della kermesse. Tra i cantanti di questo Sanremo 2022 i vincitori social per ora sono l’immortale Gianni Morandi (per engagment), che ha ottenuto 5 milioni e 380mila interazioni, ed Emma Marrone (per numero di follower), seguita e supportata da 12 milioni di fan.