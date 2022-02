Sanremo 2022, prima serata: i meme più divertenti

Vediamo insieme quali sono stati i meme più divertenti emersi su Twitter in queste ore a seguito della prima serata di Sanremo 2022.

Ieri sera è iniziato Sanremo, il festival della Canzone Italiana. Fra gag e momenti cominci che rasentavano il trash più assurdo, abbiamo scovato, grazie alla community sempre presente online, alcuni meme relativi alla prima serata. Preparatevi, perché ce ne sono diversi e sono tutti divertentissimi.

Ecco i cinque meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2022

Facendo un giro su Twitter Italia, abbiamo scovato delle chicche non da poco relative alla prima serata di Sanremo 2022. Sicuramente non ci troviamo di fronte a momenti trash come quello dell’abbandono di Bugo e Morgan del lontano 2020 (un capolavoro ancora difficile da battere) e attendiamo quelli che arriveranno non appena il Maestro Vessicchio raggiungerà il palco dell’Ariston nelle prossime settimane.

Diamo il via alla carrelata di meme.

In primo luogo facciamo una premessa: come si fa a spiegare Sanremo a chi non è italiano? Bella domanda, certo, ma è la stessa che altri utenti come noi, si sono posti nel corso della serata. Fortunatamente, l’account Twitter di seguito ha condiviso un mix di immagini che raccontano – in chiave trash e ironica – cos’è effettivamente il Festival della Canzone Italiana. A proposito di Morgan, c’è un frame che riporta in auge quel magico momento di Sanremo 2020. Quanti ricordi con le sue “brutte intenzioni”.

Ma come lo spieghi Sanremo a chi non è italiano? #Sanremo2022 pic.twitter.com/DHrF4mC0Bv — 🩹 : fra ★ #sanremo2022 💐 BLANCHITO BEBEEEEEE (@HhamMerss) January 30, 2022

Anche Dargen D’Amico ci regala una perla non da poco. In un momento storico di restrizioni, limiti e blocchi, ci domanda: “Dove andiamo a ballare questa sera?”. C’è bisogno di rispondere?

Ecco a cosa si ispira la canzone di Dargen D’Amico #sanremo2022 pic.twitter.com/d9n2rENCbW — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) February 1, 2022

Capolavoro assoluto per Fiorello che, in modalità Neo di Matrix, misura la temperatura al pubblico seduto all’Ariston. Notate bene la faccia dell’uomo terrorizzato in prima fila. Okay che è inquietante, però…

Scusate ma il tizio terrorizzato dalla pistola a termometro ?

AHAHAH 🤣#Sanremo2022 pic.twitter.com/VPRa3lQofZ — menerva_४ ⚘️ (@LadyLokiHiddles) February 1, 2022

Ad un certo punto della serata, vediamo Amadeus che va a prendere i Maneskin con un veicolo in giro per la città. Tutti noi abbiamo pensato: “dove abbiamo visto questa scena?” Poi, all’improvviso, il genio.

Piccola chicca: in chiave “Ambrogio” forse rende di più.

Dulcis in fundo,un pensiero lo dedichiamo anche al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio ieri, durante la serata, ha ricevuto un plauso di grida e cori da stadio per la sua instancabile presenza al comando del Paese.

solo noi potevamo fare a Sanremo un coro da stadio per Mattarella amo questo paese #Sanremo2022 pic.twitter.com/14RwPTu1lz — Merthur | no way home (@merthurlover) February 1, 2022

Che momenti meravigliosi. Appuntamento alla prossima serata!