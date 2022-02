3 Febbraio 2022

Mark Zuckerberg ha annunciato profitti in calo per Meta e Facebook in un recente appuntamento con gli investitori: i dettagli.

La nuova strategia di Mark Zuckerberg per il metaverso è costato alla compagnia 10 miliardi di dollari, svela l’imprenditore miliardario in una recente conferenza con gli investitori circa le prestazioni finanziarie di Meta. Secondo i dati messi sul tavolo da Zuckerberg, Meta, la nuova holding che di fatto controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha anche pagato il peso di un declino relativo alle entrate pubblicitarie provenienti da Facebook e Instagram. Zuckerberg svela profitti in calo per Meta e per Facebook Apple è una delle causa che ha portato a una flessione dei guadagni di Facebook pari a circa 10 miliardi di dollari: l’azienda di Tim Cook, infatti, ha da poco introdotto il sistema App Tracking Transparency su iOS 15 che permette agli utenti di bloccare il tracciamento dei dati personali attraverso le applicazioni installate su iOS – come Facebook e Instagram -, di fatto rendendo molto più complicato (se non impossibile) utilizzare i vecchi sistemi di profilazione tanto utili alle compagnie interessate nell’acquistare pubblicità mirata da mostrare su Facebook e Instagram. In una discussione con gli investitori in merito alle prestazioni finanziarie di Meta, Mark Zuckerberg ha sottolineato la difficoltà di questo momento con queste parole: “Sebbene la nostra direzione sia chiara, sembra che la strada dinnanzi a noi non sia perfettamente delineata. In definitiva, il nostro continuo successo si basa sulla creazione di prodotti che le persone trovano preziosi e che vogliono utilizzare.” Ma c’è di più: per la prima volta nella storia di Facebook, la base totale degli utenti non è cresciuta rispetto al passato, ma si è invece mantenuta stabile. Gli ultimi dati indicano che la fascia di utenti compresa tra i 14-24 anni è sempre meno legata al social network di Zuckerberg, mentre è sempre più interessata a TikTok e a piattaforme social che offrono la fruizione rapida di contenuti video.