Netflix mette mano alla funzione Continua a Guardare

Netflix permetterà di togliere le serie “continua a guardare” manualmente, così da non farle comparire nelle prime pagine ad ogni apertura.

Finalmente ci siamo: sembrerà una sciocchezza, ma non lo è decisamente. Neflix ha deciso di inserire una funzione manuale per poter togliere le serie tv che compaiono nella riga “continua a guardare”. In questo modo sarà possibile cancellare quindi le serie o i film lasciati incompleti, senza trovarseli davanti fino a che non vengono finiti.

La nuova feature è già disponibile su Netflix Web, su dispositivi mobile e sulle TV. Per rimuoverlo, basterà andare sullo show, selezionarlo e andare in basso tra le voci selezionabili. Sul web basterà andare sulla finestra e cliccare su “Rimuovi dalla Riga”, mentre per le TV e le altre app dovrete entrare nella serie, andare in basso e cliccare su Rimuovi da Continua a Guardare.

Continua a Guardare di Netflix ora potrà essere modificata manualmente

Ovviamente non è una grandissima novità, un cambiamento piccolo, ma d’altra parte era una delle attività più richieste da sempre dagli utenti e quindi, con questa aggiunta, Netflix avrà sicuramente fatto felici molte persone.

Nel caso vi foste sbagliati, potrete comunque annullare l’operazione in modo tale da evitare di cancellare serie tv che volete continuare a guardare ma che invece avete cancellato per sbaglio.

La riga del “Continua a Guardare” è molto importante, in quanto permette di avere una cronistoria di ciò che dovete continuare a guardare, ma vista la mole di contenuti dentro a Netflix, non è raro che alcune serie tv, documentari o film vengano mollati a metà strada.

Se manualmente quindi portare avanti il film fino alla fine per farlo sparire non è così pesante, andare a cliccare manualmente su ogni serie invece poteva essere tedioso, e con questa nuova funzione adesso tanti utenti – specialmente quelli ossessionati dall’ordine – potranno vedere una home di Netflix pulita da quelle serie che, in fondo, non meritano più di essere viste e completate.