La singolare colorazione “camaleonte” di Realme 9 Pro series conferirà ai nuovi device una caratteristica unica rispetto agli altri device.

Realme 9 Pro arriverà in Europa con una particolare e singolare colorazione camaleonte che non si era mai vista prima su uno smartphone. Nello specifico, la variante Light Shift di Realme 9 Pro sarà in grado di cambiare automaticamente colore della scocca posteriore in relazione alla luminosità presente nell’ambiente circostante.

Cosa ne pensate della colorazione “camaleonte” della Realme 9 Pro series?

Come funziona questa particolare feature? Il colore “grace” – Sunrise Blue della Realme 9 Pro series è in grado di virare dal blu al rosso in appena cinque secondi quando colpita dalla luce del Sole o dalla luce ultravioletta, per poi passare nuovamente al blu quando allontanata dalla luce diretta. Questa singolare capacità del telaio posteriore è dovuta alla presenza di materiali fotocromatici integrati all’interno della scocca, una conquista tecnologica raggiunta dopo innumerevoli test e prototipi.

Infatti, sono stati più di 200 i tentativi prima di riuscire a superare tutti gli ostacoli presenti nella fase prototipale e conferire alla Realme 9 Pro series la caratteristica colorazione. La compagnia, inoltre, annuncia ufficialmente che la serie Realme 9 Pro avrà dalla sua un peso e una leggerezza senza precedenti con solo 7.9 mm di spessore e 182 grammi di peso, il che li rende tra i device più sottili della serie numerica.