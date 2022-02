Sanremo 2022, terza serata: tutti i social dei protagonisti

Dopo una prima serata di Sanremo frizzantissima, ricca di meme divertenti e momenti trash, e una seconda con altrettanti momenti di questo calibro, ci affacciamo alla terza con un po’ di serenità. Certo, non sono mancati i momenti emozionanti durante queste sere, ma nel complesso si può dire che stiamo assistendo a tanti episodi davvero ricchi grazie ad una kermesse di ospiti e cantanti di spessore. Pensiamo all’esibizione di Elisa, di Mahmood e Blanco, alle parole di Lorena Cesarini… e non solo. Ma cosa aspettarci questa sera? Facciamo il punto.

Ci siamo: nella terza serata del Festival della Canzone Italiana troveremo la co-conduttrice Drisulla Foer al fianco di Amadeus. Parliamo del primo personaggio travestito che abbia calcato le scene dell’Ariston questi giorni. Il super ospite musicale invece, sarà Cesare Cremonini, che ha dichiarato sui suoi account social:

Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti. Sono molto felice di condividere il palco con @drusillafoer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale!Io vorrei farvi volare. #UnaNotteASanremo”.

L’altro super protagonista di stasera sarà Roberto Saviano. Lo scrittore terrà un discorso per ricordare le morti della mafia, visto che quest’anno ricorre l’anniversario della morte di Falone e Borsellino. Con queste parole, annuncia la sua partecipazione a Sanremo:

È un onore per me e una grande responsabilità ricordare, giovedì 3 febbraio al Festival di Sanremo, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.