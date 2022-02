Halo, la serie tv: nuovo trailer e date di uscita

Halo: la serie tv è in arrivo, manca poco all’inizio dell’avventura televisiva di Master Chief su Paramount+, con data fissata per il 24 marzo.

Nel corso dell’ultimo periodo si è parlato molto bene della serie Halo, titolo partito da Bungie per poi approdare in 343 Industries, sempre sotto l’egida di Microsoft. Ora, mentre Halo Infinite continua a bruciare record, arrivano un nuovo trailer e la data d’uscita della serie tv.

Halo uscirà su Paramount+ il 24 marzo 2022, tra poco più di un mese, e nel trailer mostra finalmente il protagonista, Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber, assieme alla compagna IA Cortana, interpretata da Jen Taylor.

La serie tv di Halo arriverà il 24 marzo 2022

Nel trailer possiamo vedere anche i Covenant nelle varie tipologie (dai Bruti fino agli Elite), anche se ciò che ha catalizzato l’attenzione è stata la riproduzione curata delle armi e i veicoli: nel video possiamo infatti scoprire anche l’amata Pistola Plasma, il Warthog e il Pelican.

Dopo un percorso travagliato, partito nel 2015 con l’idea di farla produrre a Steven Spielberg, nel 2019 è poi arrivata nelle mani di Rupert Wyatt e, solo nel 2022 ha raggiunto la sua versione definitiva con produttore Otto Bathurst.

La serie vedrà Pablo Schreiber nei panni di John-117, aka Master Chief, Jen Taylor come la IA Cortana, Natascha McElhone come la Dr. Catherine Halsey e Shabana Azmi come l’ammiraglio Margaret Parangosky, direttore dell’ONI.

La storia della serie non sarà legata a quella del gioco, ma anzi cercherà di percorrere la sua strada, distaccandosi dal canone del videogame. L’unico punto di contatto, oltre che il concept, sarà Jen Taylor, che anche nel videogame doppia Cortana.

La sinossi recita: “Halo seguirà uno scontro epico ambientato nel 26esimo secolo tra l’umanità e una minaccia aliena, i Covenant. La serie avrà azione, avventura e un’immaginifica visione del futuro, tutto condito con storie personali.

Paramount+ è il servizio di streaming dell’omonima azienda che, purtroppo ad ora, non è ancora disponibile in Italia. Si parla già di farlo arrivare entro il primo trimestre del 2022, quindi probabilmente arriverà in concomitanza con l’uscita della serie.