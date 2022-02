La nuova funzione Articles di Twitter spiegata bene

Twitter sembra al lavoro sulla possibilità di permettere agli utenti di inserire dei veri e propri articoli sul social, post molto più lunghi.

Nel corso degli anni, Twitter ha migliorato il proprio social network grazie all’aumento dei caratteri possibili nei post degli utenti, che infatti sono aumentati da 140 fino ad arrivare a 280.

Mentre il tutto risulta pienamente il linea con l’idea dietro i cinguettii, dato che si parla della possibilità di fornire velocemente novità su annunci, o comunicare brevi pensieri, molti utenti si trovano a creare thread su thread al fine di spiegare un dato concetto, rendendo però in svariati casi la lettura piuttosto difficile, specialmente quando ci si trova a postare delle immagini contenenti testo, che avrebbe richiesto decine di Tweet sulla piattaforma.

Articles di Twitter permetterà di fare post più lunghi

Stando a una recente scoperta di Manchun Wong però, come riportato da Engadget, finalmente la compagnia sta lavorando a una soluzione che avrà modo di risolvere il problema finalmente una volta per tutte, evitando che gli utenti debbano ricorrere a strani metodi per parlare di alcuni argomenti che richiedono un numero maggiore di caratteri. Nello specifico, si parla di “articoli”, una funzionalità che dovrebbe permettere finalmente di portare alla luce dei testi più lunghi, seppur non ci siano ancora conferme ufficiali e dettagli precisi in merito alla funzionalità in questione.

Stando a quanto scoperto in anteprima, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della compagnia, si parla infatti solamente di testi particolarmente lunghi, ma c’è da dire che al momento la reale natura del tutto è un mistero, specialmente considerando che potrebbe trattarsi di una novità pensata solamente per una fascia ridotta dell’utenza, magari coloro iscritti a Twitter Blue, o gli account verificati ad esempio.

Mentre c’è il rischio che il social network finisca per snaturarsi nel caso in cui la funzionalità venisse abusata, e non tutti i pareri sono quindi positivi a riguardo, un portavoce di Twitter ha comunicato che “la compagnia è sempre alla ricerca di nuovi modi per permettere alle persone di iniziare e portare avanti conversazioni”, e non ci resterà che attendere informazioni ufficiali in tal senso. Ricordiamo anche che Twitter è a lavoro su tante altre funzioni nuove, come i Flock, gli amici stretti.