Flock: la feature di Twitter per gli amici più stretti

Arrivano i Flock su Twitter, un sistema di classificazione che permetterà di condividere contenuti solo con gli amici più stretti.

Se i social in principio aiutavano a tenere in contatto varie persone che già si conoscevano per altri motivi, da tempo ormai molte conoscenze avvengono proprio su queste piattaforme. Eppure nel mondo reale non esistono solo amici, ma ci sono varie classificazioni di rapporti interpersonali: per questo molte piattaforme hanno adoperato il sistema degli amici stretti, quelli a cui fate vedere anche le cose più personali. Twitter ha implementato qualcosa di simile, e si chiamano Flock.

Una volta creata la lista, potrete condividere il tweet o con tutti i vostri followers, o con quelli più stretti, i Flock, in modo da lasciare alcune cose alla vostra privacy (e del vostro gruppo ristretto di persone vicine).

Twitter segue gli altri social e integra i Flock, gli amici stretti

Un tweet di Alessandro Paluzzi ha rivelato questa funzione: di base Twitter permetterà di avere fino a 150 amici stretti, ai quali potrete mostrare in qualsiasi momento i vostri post personali. La lista sarà modificabile in ogni momento, e a nessuno verrà notificato se e quando verranno inseriti o tolti dalla lista.

Sembra infine che gli utenti che vedranno questi contenuti personali avranno un disclaimer in basso che evidenzierà il fatto: “Puoi vedere questo tweet perché il suo autore ha scelto di condividerlo con i suoi Flock”.

Ogni social è alla costante ricerca di novità da inserire nel settore: mentre ogni mese qualcosa di nuovo arriva su piattaforme vicine, Twitter è sempre più interessato ad espandere la sua attività con una lista di feature.

Questa funzione, che da altre parti già è arrivata, permetterà agli utenti di poter utilizzare i social in modo più dinamico, così d’avere una cerchia più larga di persone, eventuali followers, con cui condividere alcuni contenuti; in caso però di eventuali post personali, familiari o comunque privati, l’utente potrà mostrarli solo alle persone più vicine: la scelta verrà proposta proprio prima della pubblicazione, così da evitare ogni tipo di incomprensione.