Sanremo 2022, quarta serata: tutti i social dei protagonisti

Vediamo insieme quali saranno i partecipanti alla quarta serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022. La co-conduttrice di Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta. Come da tradizione, questa sarà la serata dedicata alle cover.

Sanremo: chi saranno gli ospiti e i cantanti in gara?

Oggi si terrà la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Vedremo l’attrice Maria Chiara Giannetta al fianco del simpaticissimo conduttore Amadeus e, direttamente dalla nave, i Pinguini Tattici Nucleari. Come sempre, la penultima serata è dedicata alle cover. Ogni cantante in gara ha scelto un pezzo storico della musica italiana e ha scelto di cantarlo in una veste tutta nuova, con ospite al seguito.

Durante la serata salirà sul palco anche l’attore Lino Guanciale che presenterà i suoi prossimi ruoli nelle fiction Rai. Ha così commentato la sua presenza sul palco:

Il Festival di Saremo? Potrei dire che sono molto felice che abbiano preso la mia canzone, che sono entusiasta di essere in gara e che sono molto fiero di essere tra i favoriti, ma non è così!

Ovviamente, scherzava.

Ecco i cantanti in gara questa sera