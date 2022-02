Sanremo 2022, terza serata: ecco com’è andata sui social e in TV

La terza serata del Festival ha visto esordire il televoto e molti artisti ancora più attivi sui social, soprattutto Tananai e Achille Lauro.

E’ stata una terza serata tutto sommato tranquilla quella che si è vissuta ieri sera al teatro Ariston. Probabilmente la meno caotica della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia non sono mancati gli spunti, come l’esibizione di Achille Lauro: scalzo, circondato dal coro gospel, ha compiuto un’altra performance di alto livello, ma dopo l’auto battesimo della prima serata, stavolta l’artista si è “limitato” a un gesto provocatorio soft, ovverosia una semplice sfioratina delle parti intime. Altri momenti da evidenziare, Roberto Saviano con il monologo su Falcone e Borsellino, il super ospite Cesare Cremonini e la sviolinata di Amadeus al presidente della Repubblica Mattarella.

Festival di Sanremo 2022, Tananai si sfoga su Instagram

Ieri ha fatto il suo esordio, come da regolamento, il televoto e subito ha fatto sentire il suo peso, decretando il primo posto di Mahmod e Blanco. A proposito, sui social network si è discusso, e molto, del look dei cantanti in gara, e fra una battuta e l’altra su Orietta Berti in versione Pulcino Pio, sono stati proprio i due artisti in gara col brano Brividi, quelli che sembrano aver convinto di più il popolo del web. Criticati invece Dargen D’amico e Tananai, che ha raccolto pochi consensi anche in termini di esibizione, come lui stesso ha voluto evidenziare, facendo autocrititca, su Instagram: “Pensavo di aver fatto una figata… invece è andata una merda”.

I social sono ovviamente molto utilizzati dai vari artisti in gara per interagire coi loro fan, esprimere le proprie emozioni prima e dopo le loro performance, e magari per chiarire meglio certe situazioni. Achille Lauro, ad esempio, ha voluto spiegare meglio sul suo profilo Instagram il perché del suo gesto dell’altra sera: “l’inizio, il primo istante, l’importanza delle prime volte”, ha scritto il cantante nella didascalia di un post.

Poi ha aggiunto che in questi giorni si è interrogato sulla caducità dell’essere umano, sentendo che è cambiato, che sul palco dell’Ariston è nato un nuovo Achille Lauro. Per il resto, sui social è stato il solito teatrino di meme, battute (soprattutto contro Amadeus, definito troppo ossequioso ai limiti del “lecchinaggio” nei confronti del presidente Matatrella), spezzoni video e discussioni. Insomma, il Festival di Sanremo 2022 si rivela un successo anche e soprattutto sui social, sempre più un luogo virtuale, verrebbe da dire un metaverso, popolato da milioni di utenti pronti a improvvisarsi critici e a dire la loro, anche con molta simpatia, come scritto prima sui brani in gara, gli ospiti, i conduttori, i temi trattati nelle scenette comiche, e via discorrendo.