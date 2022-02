La guida definitiva ai regali hi-tech per San Valentino 2022: gli smartwatch

Siete indecisi su cosa regalare al/alla vostro/a partner per San Valentino? Perché non uno smartwatch? Ecco una pratica guida all’acquisto.

Volete stupire il/la vostro/a partner con un regalo tecnologico per San Valentino che non costi troppo ma che sia in grado di fornire tutte le migliori soluzioni tech e funzionalità smart? Abbiamo la soluzione per voi. Una pratica mini-guida in cui vi elencheremo una serie di smartwatch aventi differenti fasce di prezzo, perfette per “lui” o per “lei”. Siete pronti?

Smartwatch da regalare per San Valentino

In primo luogo, chi ha un iPhone… necessita di un Apple Watch. Certo, costano un po’ ma sono dei companion perfetti nel mondo Apple. Il modello che vi consigliamo è l’SE, che parte da 299,00€ su Amazon e ha un rapporto qualità-prezzo eccellente. È disponibile in due taglie (42 e 44 mm) e ha un design accattivante e una cassa in alluminio in diversi colori.

Il secondo smartwatch che vi suggeriamo è di Fossil: parliamo di un orologio dedicato a “lei”, impreziosito da elementi estetetici che lo rendono un “Must Have” per tutte le donne che vogliono un gadget di lusso – ma smart – al proprio polso. Costa 271,41€ e fa parte della Gen6. Al suo interno troviamo il sistema operativo WearOS di Google con l’assistente virtuale “Ehy Google“.

Chi vuole spendere poco ma vuole comunque un gadget di ottima fattura, segnaliamo l’Amazfit Bip U: con un prezzo di 49€ (e coupon di 20€ al seguito) è il miglior device che si possa acquistare. Ve lo portate a casa a meno di 30 euro: semplicemente unico.

Per l’uomo che ama distinguersi per classe, eleganza ma che ha un’attenzione speciale al settore fitness, segnaliamo il Watch GT 2 Pro di Huawei. Non uno sportwatch, ma un articolo di lusso con funzioni sanitarie e dedicate allo sport di prim’ordine. Con i wearable del colosso cinese sembrerà di avere al proprio fianco, un personal trainer in tutto e per tutto. Costa 238,51€.

Chiudiamo la classifica con un Garmin Forerunner 45s; il marchio lo conosciamo tutti. Realizza ottimi orologi per coloro che fanno sport a livello agonistico o amano tener traccia dei propri progressi al millesimo. I sensori poi, sono eccellenti. Costa 119,90€.

Buon San Valentino a tutti voi. Ricordatevi che sono tutti disponibili per l’acquisto con Prime, il servizio di Amazon che include consegne gratuite e veloci, vantaggi esclusivi, possibilità di visionare in streaming i contenuti su Amazon Prime Video e molto altro ancora.