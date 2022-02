Sanremo 2022, quarta serata: ecco com’è andata sui social e in TV

Jovanotti, Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer e il ritorno di Beppe Vessicchio protagonisti nella serata Cover di Sanremo e sui social.

La quarta serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha visto protagonista Maria Chiara Giannetta, in primo piano in due dei momenti più significativi della serata. IL primo è stato un simpatico sketch che ha omaggiato la musica italiana, mentre il secondo un racconto sensibile e commovente della cecità attraverso le storie di chi l’ha aiutata a interpretare il personaggio di Blanca nell’omonima serie televisiva della Rai. Infine, a parte un po’ di trash e la lettera di scuse di Achille Lauro a Loredana Bertè, grande mattatore è stato Jovanotti, che ha recitato la poesia Bello Mondo di Mariangela Gualtieri e ha cantato in duetto con Gianni Morandi, vincendo con lui la serata delle cover.

Festival di Sanremo, social scatenati

Sui social è stata la solita esplosione di giudizi e commenti vari, con molti utenti che su tutte le principali piattaforme si sono concentrati sui look di tutti i presenti all’Ariston durante la quarta serata del festival di Sanremo. Molto commentati in particolare il vestito di Noemi, su Twitter definita la versione in carne e ossa di Jessica Rabbit, gli abiti “da gelataio” del duo Jovanotti-Morandi, e l’omaggio fatto a se stessa di Orietta Berti, che riesuma l’abito che indossò a Sanremo 1969.

Su Facebook grande festa a giudicare dal numero di interazioni, per il ritorno in TV del Maestro Beppe Vessicchio, tornato a Sanremo dopo essere stato assente perché positivo al coronavirus nelle prime giornate del Festival.

Il pubblico lo ha applaudito, il conduttore Amadeus gli ha perfino offerto dei fiori e sui social network è presto diventato trend topic. In generale con circa 1,1 milioni di utenti attivi sulla rete, anche la quarta serata di Sanremo 2022 è andata bene su Internet. L’engagement generato dal popolo del web sull’argomento è stato di circa di circa sei milioni, con l’hashtag #Sanremo2022 ormai una tendenza, con quasi seicento-settecentomila tweet in poche ore.