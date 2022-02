Sanremo 2022, la finale: i meme più divertenti

Sanremo 2022 è finito: vediamo insieme quali sono stati i meme più divertenti usciti nel corso dell’ultima puntata.

La quinta serata del Festival della Canzone Italiana si è appena conclusa e, come sempre, eccoci nuovamente qui con la carrelata dei meme più divertenti emersi in rete durante la puntata. Con Sanremo che si è appena concluso con la vittoria del duo Blanco-Mamhood, scopriamo tutto ciò che la community ha creato. Non a caso, come già osservato in passato, grandi perle ce le ha regalate il nostro simpaticissimo Amadeus, ma il giovanissimo cantante del duo che ha vinto il primo premio, ci ha regalato le basi per i meme dei prossimi anni.

Sanremo 2022: ecco i meme più belli della finale

Oltre a quelli sopra citati, gli altri protagonisti della puntata ci hanno regalato momenti davvero unici. Pensiamo a quando Massimo Ranieri, obbligato dai suoi nipoti, ha dovuto dire in diretta “Papalina”.

MASSIMO RANIERI OBBLIGATO DAI NIPOTI A DIRE PAPALINA MI DOVETE RIANIMARE#sanremo2022 pic.twitter.com/FoA6XsXD4Q — 𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 (@heythereelena) February 5, 2022

RKOMI, protagonista dei meme della quarta serata, si è contraddistinto ieri sera per il suo outfit molto particolare e per un’esilarante gag avvenuta con il conduttore Amadeus.

La mitica Sabrina Ferilli, icona italiana di un’intera generazione, ha provato a spiegare un meme al pubblico. Meraviglioso.

Sabrina Ferilli ha detto: vi spiego questo meme. #Sanremo2022 pic.twitter.com/TLYjiUq8vt — Trash Italiano (@trash_italiano) February 5, 2022

Anche i The Jackal ci hanno fornito dei momenti di ilarità pura, geniali come pochi altri. Forza Giovanni, non arrenderti: prima o poi la canotta diventerà un capo di abbigliamento di alta classe e soppianterà lo smoking!

Comunque secondo noi Truppi è uno di quelli che si sono iscritti in palestra il mese scorso e qualche amico ha cominciato a fare "uà frà comunque ti vedo più definito" e quindi inizia a girare in canotta perchè si sente Stallone.#Sanremo2022 pic.twitter.com/hWaeQO38Cs — The JackaL (@_the_jackal) February 5, 2022

Concludiamo ricordando uno dei momenti più alti della finale: Amadeus che fa “rap” con Fabio Rovazzi. Ce lo ricorderemo negli anni a venire.

AMADEUS STA DAVVERO RAPPANDO CON FABIO ROVAZZI MA COSA CI STA DANDO QUESTO SANREMO SONO IN ESTASI SONO DROGATA DA QUESTO DELIRIO#Sanremo2022 pic.twitter.com/8iKSmxEMwM — Ida Jo 💐Sanremo era 💐 (@LokiSnape) February 6, 2022

Piccola chicca: Blanco sei tutti noi!