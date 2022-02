Sanremo protagonista delle ricerche su Google in Italia

Sanremo 2022 trionfa anche su Google Ricerca nell’ultima settimana in Italia: ecco i numeri forniti da Mountain View.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo sta per volgere al termine senza particolari intoppi per l’organizzazione, e i dati di ascolto stanno premiando il suo conduttore, Amadeus, che all’Ariston ha dato vita ai soliti siparietti trash con il fraterno amico Fiorello, oltre a scherzare con i cantanti e, soprattutto, a condurre bene le serate. Un successo che come abbiamo visto in questi giorni si è ripercosso sui social e ora anche su Google Ricerca, stando a un’indagine interna effettuata dal colosso di Mountain View.

Ecco trend e personaggi di Sanremo cercati su Google

Sanremo continua dunque ad unire gli italiani, come confermano anche le ricerche effettuate su Google dagli abitanti del Belpaese, in cerca di approfondimenti, curiosità e aggiornamenti sulla tradizionale kermesse musicale. Ma cosa ha dato tendenza negli ultimi sette giorni, a meno un giorno dalla serata finale? Se prendiamo in esame i trends della settimana, in un’ipotetica classifica dei termini più ricercati sulla rete, su dieci posizioni, otto sono occupate da Sanremo. Le eccezioni sono l’addio all’indimenticabile Monica Vitti al primo posto della classifica, e il calciatore Denis Zakaria, neo acquisto della Juventus.

monica vitti drusilla ornella muti fantasanremo blanco classifica sanremo 2022 zakaria sanremo iva zanicchi gianni morandi

Ma se andiamo a cercare le ricerche più prettamente legate a Sanremo, ecco cosa emerge:

lorena cesarini achille lauro maneskin elisa drusilla checco zalone Irama ana mena emma orietta berti

Per stilare queste classifiche, Google ha utilizzato come criterio di ricerca le liste dei trend di ricerca sul suo motore, che rappresentano i termini che hanno fatto registrare i maggiori picchi rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, anche per quanto concerne le ricerche vocali sul tema, da stranieri residenti da noi. In tal senso Google Search viene utilizzato spesso per ricerche relative alle lingue. Molti utenti cercano soprattutto definizioni e pronuncia delle parole e dei nomi, in particolare, in questo ambito, sui brani e i cantanti. In tal senso l’azienda di Mountain View ha deciso di sfruttare da tempo le sue avanzate tecnologie per aiutare le persone ad apprendere la pronuncia corretta. In questo modo per molti utenti stranieri è stato facile informarsi sul Festival di Sanremo 2022.